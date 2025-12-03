Predstaviteľky opozície zaslali Ficovi otvorený list, žiadajú vyvodenie dôsledkov voči Lajčákovi – VIDEO

Predstaviteľky opozície zaslali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) so žiadosťou, aby prestal chrániť kamarátov sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veronika Remišová (Za ľudí), Beáta Jurík (PS), Anežka Škopová (Hnutie Slovensko), Andrea Turčanová (KDH), Martina Holečková (SaS) a Monika Podhorány Masariková (Demokrati) pripomenuli, že Epstein sexuálne zneužíval stovky maloletých dievčat z celého sveta.
Ochranná ruka
Političky sú názoru, že je nepochopiteľné, prečo Fico drží ochrannú ruku nad svojím poradcom Miroslavom Lajčákom, ktorý bol s Epsteinom v kontakte a do dnešného dňa tieto kontakty nevysvetlil.
Šutaj Eštok nechápe, prečo premiér Fico stále stojí za Lajčákom, pripomenul aj jeho kontakty s Epsteinom
„Zverejnená komunikácia medzi Epsteinom a Lajčákom ukazuje nadštandardný, priateľský vzťah, pričom je mimoriadne zarážajúce, že podľa tejto komunikácie bol Lajčák v kontakte s Epsteinom aj v čase, keď bol Epstein za navádzanie na prostitúciu maloletých dievčat už odsúdeným sexuálnym delikventom,“ zdôraznili predstaviteľky opozície.
Premiér Fico svojho poradcu Lajčáka neodvolá, nevidí na to žiadny dôvod
Premiéra vyzvali, aby jasne odsúdil Epsteinové zvrátené konanie, a tiež priateľské kontakty jeho poradcu. „Ako ženy a matky vnímame obzvlášť citlivo prípad, v ktorom boli organizovanou formou zneužívané mladé, často neplnoleté dievčatá, ktorým Epsteinove zločiny zničili život. Preto považujeme za neprijateľné, že v okruhu poradcov predsedu vlády pôsobí osoba, ktorá udržiavala priateľský kontakt s človekom právoplatne odsúdeným za sexuálne zločiny páchané na deťoch,“ zdôraznili predstaviteľky v otvorenom liste.
Spoločná petícia
Premiéra tak súčasne žiadajú, aby voči Lajčákovi vyvodil dôsledky. Cieľom podľa opozičných zástupkýň je, aby „verejnosť nemala pochybnosti o tom, že nielen zločiny Epsteina, ale aj priateľské kontakty s odsúdeným sexuálnym predátorom, sú v demokratickom a právnom štáte, ktorý rešpektuje základné morálne a etické normy a má záujem na ochrane žien a detí, neprípustné“.
Miroslav Lajčák komunikoval s Jeffreyom Epsteinom. Moje svedomie je čisté, reaguje exminister
Súčasne spustili aj spoločnú petíciu, aby sa k výzve pridali aj ďalšie osobnosti verejného života vrátane predstaviteliek koalície. Kontakty s pedofilmi a násilie na deťoch sa podľa političiek nesmú stať normou v diplomatických vzťahoch verejných činiteľov.