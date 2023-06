Komiksový Flash prišiel do kín, chváli ho Tom Cruise, Stephen King aj slovenské celebrity

Dokáže bežať takou rýchlosťou, že zmení aj beh dejín… Flash je superhrdina známy z komiksov vydavateľstva DC Comics a jeho sólový filmový príbeh práve dnes prichádza do ponuky kín na celom Slovensku. Dobrosrdečný a neposedný mladý vedec sa v príbehu rozhodne otestovať hranice svojej rýchlosti a vydať sa do minulosti, aby zachránil svoju mamu pred smrťou. Nepodarí sa mu to celkom tak, ako očakával a ocitne sa v alternatívnej realite, v ktorej neexistujú iní superhrdinovia, čo by mu pomohli. Podarí sa mu síce nájsť Batmana, ale nie je to ten, ktorého pozná zo svojho sveta. A Kryptoňan, ktorého v tomto svete väznia, zasa nie je Supermanom. Flasha čaká beh o život – a to nielen o svoj vlastný, ale aj o záchranu životov na celom svete a o navrátenie stratenej rovnováhy.

Dôkazom, že film patrí medzi najočakávanejšie snímky roka, je záujem zo strany verejnosti aj celebrít. Herec Tom Cruise, ktorý je známy ako fanúšik kvalitných veľkofilmov, požiadal tvorcov o súkromné predpremiérové premietanie a po jeho skončení s nadšením zatelefonoval režisérovi Andymu Muschiettimu. Režisérova sestra, producentka Barbara Muschietti, hovorí, že v takej cynickej oblasti, akou je filmový priemysel, nie je na podobné pochvaly zvyknutá. „Zavolal nám, rozprával 15 minút, chválil Andyho a chválil film, a bolo jednoducho výborné to počuť, pretože sme na tom filme skutočne tvrdo pracovali,“ spomína producentka.

„Je výnimočný. Zahreje pri srdci, je zábavný a vizuálne omračujúci. Zamiloval som si ho,“ povedala o filme iná uznávaná celebrita, majster hororovej literatúry – spisovateľ Stephen King. Jeho aj Cruisove slová označil režisér Andy Muschietti za poriadne dvihnutie sebavedomia.

Snímku na slávnostnej premiére v bratislavskom kine CINEMAX Bory videli v utorok 13. júna aj prví slovenskí diváci a diváčky. Nechýbali medzi nimi známe tváre, ktoré si filmovú udalosť začínajúceho leta nemohli nechať ujsť. Prišla herečka Jana Majeská s deťmi, speváčka Veronika Strapková, spevák Boki, moderátor Patrik Herman, nedávna účastníčka reality show Ruža pre nevestu Beáta Rusnáková, ale tiež herec Dávid Hartl, ktorého hlas môžu diváci počuť v dabovanej verzii filmu, či dabingový režisér Ján Strapec, známy aj ako raper Strapo, ktorý sa o slovenské znenie osobne postaral.

Komiksový veľkofilm Flash priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Publikum si ho môže už v týchto dňoch vychutnať v spomínanej dabovanej verzii, ale aj v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.

