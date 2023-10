Kollár a lídri strán sa dohadovali na príprave ustanovujúcej schôdze. Pellegrini prišiel s dátumom (foto)

aktualizované 18. októbra, 11:57

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa stretol s predsedami politických strán a hnutí zvolených do parlamentu. Na stretnutí sa venovali príprave ustanovujúcej schôdze parlamentu, ktorú by mala zvolať prezidentka Zuzana Čaputová do 30 dní od volieb.

Ako uviedol budúci predseda parlamentu a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini po stretnutí, ustanovujúca schôdza Národnej rady SR by sa mohla uskutočniť budúci týždeň v stredu 25. októbra. Tento termín však musí definitívne potvrdiť prezidentka

Chcú sa vrátiť k starému zvyku

V utorok 24. októbra budú všetci poslanci pozvaní na skúšku hlasovacích zariadení. Tie sa počas letnej prestávky menili. Nová vládna koalícia sa chce zároveň vrátiť k zvyku vymenovania novej vlády počas ustanovujúcej parlamentnej schôdze.

„Ak sa budúci predseda vlády dohodne s prezidentkou, chceli by sme sa vrátiť k zvyklosti, keď priamo počas ustanovujúcej schôdze bude počas jej prerušenia vymenovaná nová vláda, aby v ten istý deň po vymenovaní členov vlády mohli na ustanovujúcu schôdzu nastúpiť ich náhradníci,“ informoval Pellegrini.

Následne budú môcť poslanci rozhodovať o rozdelení výborov a o voľbe predsedov výborov. „Predpoklad je, že Národná rada SR, ktorá by mohla zasadať 25. októbra od 9:00, by prerušila svoje rokovanie po bode voľby podpredsedov parlamentu, aby tak vytvorila priestor pre prezidentský palác na oficiálny akt vymenovania novej vlády a následne po tomto akte nastúpia do parlamentu náhradníci a schôdza bude pokračovať so všetkými štandardnými bodmi,“ spresnil budúci predseda parlamentu.

Návrhy opozície budú rešpektovať

Opozícia si môže svojich kandidátov dosadiť do kresla predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Pellegrini tvrdí, že vládna koalícia bude rešpektovať akékoľvek návrhy opozície na posty predsedov výborov a podpredsedu parlamentu, hoc by boli akokoľvek kontroverzné.

Budúca koalícia taktiež vyhovela požiadavke opozície, aby sa počty poslancov vo výboroch pre sociálne veci, vzdelávanie a ľudské práva navýšili na 14. Pomer jednotlivých členov tak bude osem (koalícia) ku šiestim (opozícia).