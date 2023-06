Kollár ma po prvý raz podrazil, vyhlásil Matovič. Sme rodina pomohlo „zarezať“ návrhy OĽaNO a vraj je za tým obchod (video)

Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v stredu na tlačovej besede vyhlásil, že Boris Kollár ho prvý raz za tri roky podrazil. Ako uviedol, je z toho mimoriadne sklamaný, pretože si myslel, že ich vzájomný vzťah „dobojujú so cťou.“

Zdôraznil, že šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár mu osobne prisľúbil, že sa na „zarezaní“ aktuálnej schôdze Národnej rade SR podieľať nebudú, no náhle zmenil názor.

Zarezal návrhy zákonov z dielne OĽaNO

Kollár nedodržal slovo a hnutie Sme rodina pomohlo „zarezať“ návrhy zákonov z dielne OĽaNO, ktoré už prešli prvým čítaním. Podľa Matoviča je za tým obchod.

Za ukončenie aktuálnej schôdze parlamentu hlasovali Sme rodina, Republika, Smer-SD, Hlas-SD, traja nezaradení poslanci, ktorí sú na kandidátke SNS, SaS a Progresívne Slovensko.

Hnutie Sme rodina sa podľa Matoviča stalo súčasťou tejto „obludnej koalície“ preto, že za podporu ukončenia schôdze dostalo prísľub, že Boris Kollár nebude v pléne odvolaný.

Kollár by sa mal verejne ospravedlniť

Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia budú v prípade odvolávania Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu hlasovať každý podľa svojho vedomia a svedomia. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že bude hlasovať za odvolanie.

Igor Matovič reagoval, že ak je pravda to, čo hovorí Boris Kollár o okolnostiach incidentu, tak si vie predstaviť, že státisíce chlapov na Slovensku by reagovalo tiež „zbrklo“.

„S čím sa ale neviem stotožniť a čo mi mimoriadne vadí, je to, že hovorí, že by to urobil znova. Toto je zásadná chyba,“ povedal Matovič a dodal, že Kollár by sa mal verejne ospravedlniť za tento výrok, pretože tým dáva veľmi zlý vzor pre chlapov na Slovensku.

Niektorých bodov sa vraj zľakli

Predstavitelia hnutia OĽaNO a priatelia ďalej upozornili na to, že sa malo rokovať ešte o ich návrhoch, ktoré sa týkajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku, paragrafu 363 a hmotnej zodpovednosti politikov. Týchto bodov sa však zľakli a radšej si urobili voľno.

„Veľmi ma to mrzí, že darmožráči opäť zneužili možnosť, že si sami sebe môžu dať platené voľno. Ľudia na Slovensku takúto možnosť nemajú,“ uviedol Matovič.

Dodal, že za ich návrh, aby sa predĺžilo vyplácanie 200 eur na dieťa aj po roku 2025, hlasovalo iba 55 poslancov Národnej rady SR. Okrem OĽaNO to podporilo len hnutie Sme rodina.