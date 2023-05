Kollár: Každý poslanec má dosť vysoký plat na to, aby prišiel do práce a Sme rodina na mimoriadnu schôdzu príde

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že poslanci hnutia Sme rodina do práce prídu. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to uviedol na margo zvolania mimoriadnej schôdze Národnej rady SR na návrh hnutia OĽaNO a priatelia.

Nech si potom spytujú svedomie

„Každý poslanec má dosť vysoký plat na to, keď sa zvolá parlament, aby do práce prišiel. Potom nech si spytujú svedomie, či prídu alebo nie,“ myslí si Kollár.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu iniciovanú poslancami OĽaNO a priatelia na pondelok 29. mája o 9:00.

Návrhy z dielne OĽaNO

Ako uviedlo hnutie OĽaNO a priatelia v piatok na tlačovej besede, poslanci sa vo štvrtok rozhodli pred hlasovaním o takmer 40 zákonoch z dielne hnutia OĽaNO a priatelia ukončiť schôdzu.

„Disponujeme 35 poslancami, tak sme sa rozhodli, že podáme návrh s 30 podpismi do podateľne Národnej rady (NR) SR a zvoláme mimoriadnu schôdzu NR SR, na ktorej sa bude rokovať o všetkých zákonoch, ktoré sa nedorokovali na májovej schôdzi. Pozývame tak poslancov naspäť do roboty, aby si prišli dorobiť to, čo nedokončili,“ vyhlásil Šipoš.