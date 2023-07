Klus bude vo voľbách kandidovať za Sme rodina, „hodiť flintu do žita“ nepovažuje za riešenie

Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Klus (nezaradený, zvolený za stranu Sloboda a Solidarita) bude v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách zo 150. miesta kandidovať za hnutie Sme rodina. Medializovanú informáciu Klus potvrdil v statuse na sociálnej sieti.

Symbolická 150. pozícia

Politický subjekt v ňom označil za stranu, ktorá počas aktuálneho volebného obdobia urobila veľký pokrok vo svojich jednoznačných proeuróskych, proatlantických i proukrajinských postojoch.

Dodal, že jeho pozvaním na symbolickú 150. pozíciu ich kandidátky, s tým, tieto témy naďalej pokrýval, podľa Klusa chcelo hnutie tiež demonštrovať trvalosť a nezvrátiteľnosť tohto pokroku. Uviedol tiež, že na kandidátku Sme rodina bol pozvaný ako nestraník.

Šok a veľké sklamanie?

„Ak je toto dôvod na šok, veľké sklamanie a všakovaké posmešky, ktoré tu o sebe posledné hodiny od niektorých komentujúcich čítam, čudujem sa, no rešpektujem to. Pre mňa bolo pri rozhodovaní prijať túto kandidátku podstatné to, že v ťažkých časoch, do ktorých sa rútime, máme jasnú zahraničnopolitickú garanciu v ďalšej politickej strane,“ napísal poslanec. Klus dodal, že podľa niekoho je to možno zlé, čudné či hanebné.

„Pre mňa kriticky dôležité, lebo mi nie je jedno, do akého rána sa 1. 10. 2023 zobudíme a napriek tomu, že mám na to X osobných dôvodov, hodiť flintu do žita nepovažujem za riešenie…,“ uzavrel.