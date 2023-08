Vesmírne domy z kozmického prachu a krvi? Vedci vyvíjajú unikátny betón

Netradičný udržateľný materiál z kozmického prachu, moču a krvi má vyriešiť problém s veľmi nákladnou výstavbou vo vesmíre. Ak by sme totiž chceli vybudovať kolóniu na Marse, preprava len jedinej tehly zo Zeme na túto planétu by stála takmer 2 milióny eur.

Vedci z manchesterskej univerzity predstavili ohromujúci vývoj v oblasti stavebníctva, ktorý má zmeniť spôsob, akým budeme budovať domy vo vesmíre. Nový materiál, nazvaný „kozmický betón“, je výsledkom kombinácie kozmického prachu, potu, moču a krvi kozmonautov a má potenciál revolučne zmeniť proces výstavby vzdialených vesmírnych osád.

Tím vedcov z Univerzity v Manchestri vedený doktorom Aledom Robertsom pracoval na tomto revolučnom projekte viacero rokov. Ich cieľom bolo vytvoriť udržateľný materiál, ktorý by bol nielen dostatočne pevný a trvanlivý, ale zároveň aj cenovo dostupný pre budovanie kolónie na odľahlých planétach a Mesiaci. Museli použiť materiál, ktorý je dostupný na Marse, aby sa vyhli nákladnému prevozu stavebného materiálu zo Zeme. Preprava len jedinej tehly do vesmíru by totiž stála takmer 2 milióny eur.

Moč to vylepšil

Podľa informácií publikovaných v časopise Materials Today Bio tento kozmický betón dosiahol dvojnásobnú pevnosť oproti bežnému betónu používanému na Zemi. To z neho robí vhodný materiál na konštrukciu vesmírnych štruktúr, ktoré budú musieť odolávať extrémnym poveternostným podmienkam a nárazom meteoritov. Tím vedcov najskôr odhalil, že bežný proteín z krvnej plazmy – ľudský sérový albumín – by mohol pôsobiť ako spojivo pre simulovaný prach Mesiaca alebo Marsu, čím by sa vytvoril materiál podobný betónu. Výsledný nový materiál, nazývaný AstroCrete, mal pevnosť v tlaku až 25 MPa (megapascalov), približne rovnakú ako 20–32 MPa v bežnom betóne.

Vedcom sa však podarilo túto pevnosť vylepšiť a to pridaním ďalšej netradičnej zložky – moču, presnejšie močoviny. Močovina je biologický odpad, ktorý ľudský organizmus vylučuje prostredníctvom potu, moču a sĺz. Manchesterský tím vedcov prišiel na fascinujúcu vec, a to že táto zložka by mohla zvýšiť pevnosť v tlaku o viac ako 300 %, pričom najvýkonnejší materiál má pevnosť v tlaku takmer 40 MPa, čo je podstatne pevnejší materiál ako bežný betón.

Riešenie budúcnosti je v minulosti

Použitie živočíšnej krvi pritom nie je novinkou a už v stredoveku sa využívala ako spojivo pre maltu. „Je vzrušujúce, že veľká výzva vesmírneho veku by mohla nájsť svoje riešenie založené na inšpirácii stredovekou technológiou,“ hovorí Roberts. „Vedci sa už dlho pokúšajú vyvinúť životaschopné technológie na výrobu materiálov podobných betónu na povrchu Marsu, a pritom riešenie je celý čas v nás,“ dodáva.

Vedci vypočítali, že počas dvojročnej misie na povrchu Marsu by mohla posádka šiestich astronautov vyrobiť viac ako 500 kg vysokopevnostného AstroCrete. Táto inovácia nám môže pomôcť vytvoriť cestu k vytvoreniu udržateľných kolónií vo vesmíre a poskytnúť možnosti pre budúcu generáciu.