Udržateľné podnikanie sa tentoraz oplatí, živnostníci a malé firmy môžu získať výhodnejší úver

Téma udržateľnejšieho podnikania a fungovania získava v čase rastúcich nákladov na energie ešte viac na aktuálnosti. Potvrdil to aj prieskum ČSOB a agentúry Datank z konca minulého roka na vzorke 307 zástupcov živnostníkov, podnikateľov a firiem, z ktorého vyplynulo, že možnosti podnikateľov ušetriť bez dodatočných investícii do udržateľnejšieho fungovania sú limitované.

Až polovici opýtaných sa spotrebu nepodarilo znížiť

„V prieskume 49% opýtaných uviedlo, že počas roka aktívne znižovali svoju spotrebu energií. A to najmä vďaka obmedzeniu alebo výmene svietenia, investíciou do zateplenia alebo do nových technológii. Zvyšných 51% sa spotrebu nepodarilo znížiť. Väčšinou preto, že už pred rastom cien energií sa ju snažili obmedzovať a ďalší priestor nevidia,“ uviedla v tejto súvislosti Dáša Polláková, manažérka Oddelenia pre podnikateľov a malé firmy v ČSOB.

Investičný úver s výhodnejšími podmienkami

ČSOB v súvislosti s tým prináša zvýhodnenie pre malých podnikateľov a živnostníkov, ktorí sa rozhodnú investovať do zníženia energetickej náročnosti svojho biznisu výmenou technológii za udržateľnejšie. Investičný úver môžu získať vďaka tomu s nižšou úrokovú sadzbou oproti štandardu a dlhšou dobou splatnosti, čo v praxi znamená nižšie mesačné splátky. Úver môžu pritom podnikatelia získať až do výšky 100% investície. Pre porovnanie, v prípade štandardných investičných úverov je nevyhnutná participácia klienta na úrovni minimálne 10%.

„Veríme, že tento benefit ocenia najmä tí podnikatelia, ktorých biznis sa radí k tým energeticky náročnejším, ako napríklad výroba či spracovanie. Ak sa rozhodnú úverom financovať investície do solárnych alebo fotovoltaických panelov, bojlera so solárnym kolektorom, tepelného čerpadla, veternej turbíny, inteligentných meračov alebo dokonca rekonštrukcie budovy za účelom zníženia energetickej spotreby, banka im na to poskytne zvýhodnenie na úrokovej sadzbe o pol percenta a predĺženie doby splatnosti oproti štandardu z 8 na 10 rokov,“ uviedla v tejto súvislosti Dáša Polláková, manažérka oddelenia pre mikro a malé podniky v ČSOB.

Vybavenie či zariadenia, ktorých cieľom je efektívnejšia a energeticky menej náročná prevádzka, sa stále radia k tým nákladnejším. Rovnako tak ich oprava. ČSOB v reakcii na to rozšírila poistenie pre podnikateľov Biznis Plus aj o krytie škôd spôsobených na fotovoltaických zariadeniach a solárnych paneloch.