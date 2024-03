Tajomné mladé sopky na Marse: Nová nádej pre hľadanie života?

Mars, s jeho prachovými búrkami a občasnými prúdmi tekutej slanej vody, predstavuje dnes oveľa inú scenériu, než ako ju poznali naši predkovia pred miliardami rokov. V minulosti sa táto planéta mohla pochváliť obrovskými sopkami, systémom kaňonov a riečnymi údoliami, ktoré dnes vzbudzujú zvedavosť vedcov a nadšencov vesmíru. Nedávno objavené mladé sopky na červenej planéte môžu byť kľúčom k odhaleniu nových príležitostí pre život v našej slnečnej sústave.

Najväčšia sopka v slnečnej sústave

Olympus Mons (z latinčiny Hora Olymp), najväčšia sopka v slnečnej sústave, je živým dôkazom o bohatej vulkanickej histórii Marsu. S výškou 22 kilometrov a základňou s priemerom viac ako 500 kilometrov, táto sopka rastie už asi 3 miliardy rokov. Zaujímavé je, že niektoré lávové prúdy na jej svahoch by mohli byť mladšie ako 2 milióny rokov, čo znamená, že vulkanická aktivita na Marse nie je len vecou minulosti.

Záhadné vulkanické kužele

Vedci z česko-nemecko-amerického výskumu pod vedením Petra Broza objavili presvedčivé dôkazy o existencii skutočných vulkanických kopcov v oblasti Coprates Chasma, časti obrovského kaňonového systému Valles Marineris. Ide o zhluky malých a zjavne veľmi mladých „kužeľov“- symetrických kopcov s krátermi na vrcholoch – ale ich pôvod je kontroverzný. Mohli by to byť skutočne miesta sopečných erupcií, ale zároveň by to mohli byť aj „bahenné sopky“ vytvorené vyvrhovaním bahna z podzemia alebo „kužele bez koreňov“, ktoré vznikli výbuchmi lávy dopadajúcej na mokrú alebo ľadovú zem.

Analýza oblasti okolo týchto kužeľov odhalila, že sú staré 200 – 400 miliónov rokov, čo predstavuje obdobie, keď Zem obývali obrovské obojživelníky a prvé dinosaury. To znamená, že planéta je stále geologická aktívna.

Život na Marse

Najpôsobivejším zistením je však možná prítomnosť mikrobiálneho života. Studené pramene na Zemi ukázali, že kombinácia vody, tepla a chemickej energie môže podporovať mikrobiálny život. Ak tieto mladé marťanské sopky produkovali podobné podmienky, mohli by byť ideálnym miestom na hľadanie fosílnych jedincov o existencii života mimo našej planéty.

Výskum týchto sopiek ponúka nové perspektívy na pochopenie vulkanickej aktivity na Marse a jej potenciálnu úlohu v podpore života. Aj keď dnes môže byť Mars pustý a nehostinný, tieto objavy nám pripomínajú, že jeho minulosť bola oveľa viac dynamická a možno aj domovom pre mikrobiálne formy života. S pokračujúcim prieskumom Marsu sa možno dočkáme odpovede na otázku, ktorá fascinuje ľudstvo už storočia: Nie sme v kozme sami?