Nedostatok vody ohrozuje viacero krajín, ako je na tom Slovensko?

Voda je základnou životnou nevyhnutnosťou pre ľudí, rastliny a zvieratá. Je však tiež obmedzenou surovinou, ktorej dostupnosť sa v posledných rokoch znižuje. Hrozí nedostatok vody i na Slovensku?

Voda je nevyhnutným zdrojom života, no v posledných desaťročiach narážame na stále rastúci problém, ktorým je nedostatok vody.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku máme vďaka prírodným podmienkam dostatok pitnej vody. Avšak tento fakt sa môže zmeniť. Napriek tomu, že sa u nás nachádza najväčšia zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe, a to Žitný ostrov, kvôli jeho odlesňovaniu sa stáva zraniteľným. Okrem toho podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky klimatická zmena zasiahne i Slovensko a nedostatkom vody bude trpieť najmä juh nášho územia. Niektoré obce budú ohrozené najmä troma klimatickými hrozbami, a to suchom, extrémnymi horúčavami a extrémnymi zrážkami. Suchom budú trpieť okresy Bratislava II, Senec a Bratislava V či Trebišov a Košice. Extrémne horúčavy ohrozujú najviac okresy Bratislava I, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Lučenec a Rimavská Sobota. V prípade extrémnych zrážok sa to týka hlavne okresov Kysucké Nové Mesto, Tvrdošín a Dolný Kubín.

Situácia vo svete

Vo svete je situácia s vodou oveľa vážnejšia. Podľa odhadov OSN žije v súčasnosti bez prístupu k čistej pitnej vode 2,2 miliardy ľudí a až 144 miliónov obyvateľov našej planéty pije neupravenú vodu. Očakáva sa, že do roku 2050 bude týmto vážnym problémom zastihnutá ďalšia miliarda ľudí.

Mnoho miest na svete zápasí s nedostatkom vody už niekoľko rokov. Napríklad Kapské mesto v Juhoafrickej republike. V roku 2018 bolo toto mesto len niekoľko týždňov od toho, aby vyhlásilo stav nedostatku vody zvaný Deň nula. Týmto termínom je označovaný dátum zavedenia mimoriadnych vládnych opatrení, ktoré by znamenali vypnutie dodávok vody a jej rozdeľovanie na prídel. No problém s vodou majú aj iné juhoafrické mestá.

Nedostatok čistej vody predstavuje pre ľudstvo veľký problém. Kvôli nemu dochádza k epidémiám chorôb spojených s kontaminovanou vodou, ako je cholera, týfus, hepatitída typu A a ďalšie. Okrem toho sa voda využíva v poľnohospodárstve, v priemysle a na výrobu energií. Bez vody jednoducho nebude život.

Podľa správy, ktorú vypracoval World Resources Institute až 25 krajín sveta, v ktorých žije 25 % svetovej populácie, zažíva každý rok extrémne vysoký nedostatok vody, pričom medzi päť najviac postihnutých patria Bahrajn, Cyprus, Kuvajt, Libanon a Omán. Problémy s vodou zažívajú aj mestá v Brazílii, Čile, Mexiku a v ďalších.

Dôvody nedostatku vody

Na nedostatok vody vplýva niekoľko faktorov, medzi ktoré patria:

Klimatická zmena – je hlavným dôvodom nedostatku vody na svete. Spôsobuje totiž častejšie a intenzívnejšie suchá, ktoré znižujú dostupnosť vody.

Rast populácie – rastúci počet ľudí vyžaduje väčšiu spotrebu vody. Podľa odhadov OSN bude v roku 2050 na Zemi žiť viac ako 9 miliárd ľudí, čo zvýši dopyt po vode o 20 %.

Znečistenie vody – znečistenie vody z priemyslu, poľnohospodárstva a domácností znižuje jej kvalitu a znemožňuje jej využitie.

Ako riešiť problém s vodou

Riešenie tohto problému môže mať viacero podôb. V prvom rade by sme mali prijať opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny, zníženie využívania vody a zlepšenie jej kvality. Môže to znamenať tieto konkrétne kroky:

Investície do obnoviteľných zdrojov energie – zníženie využívania fosílnych palív, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene.

Úspora vody – zníženie spotreby vody v domácnostiach, podnikoch a priemysle.

Recyklácia a opätovné použitie vody – zníženie množstva odpadovej vody, ktorá sa musí vyčistiť.

Zlepšenie kvality vody – zníženie jej znečistenia. Pomôcť môže napríklad hľadanie šetrenejších poľnohospodárskych metód, ako je pestovanie plodín odolnejších voči suchu a podobne.

Nedostatok vody je komplexný problém, ktorý si vyžaduje núdzové opatrenia a dlhodobé investície. Slovensko nie je výnimkou, a preto by sme sa mali aktívne podieľať na udržateľnom využívaní a ochrane našich vodných zdrojov. Uvedomenie si závažnosti tohto problému a spoločné úsilie smerujúce k lepšiemu hospodáreniu s vodou môže mať významný vplyv na našu budúcnosť a budúcnosť našej planéty.