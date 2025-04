Tajná ekologická stopa domácich psov: Nový výskum odhaľuje nečakané dopady

Domáce psy. Verní spoločníci, strážcovia, terapeuti na štyroch nohách – skrátka členovia rodiny. No čo ak váš milovaný štvornohý priateľ má na životné prostredie väčší vplyv, než si viete predstaviť? Nový austrálsky výskum odhaľuje nepríjemnú pravdu: domáce psy majú „rozsiahly a rôznorodý“ vplyv na planétu – a zďaleka nejde len o roztrhané odpadky v parku.

Viac ako len chlpatý kamarát

Vedci z Curtin University sa pozreli na existujúce štúdie a vytvorili rozsiahlu analýzu, ktorá poukazuje na to, že vplyv psov je nielen reálny, ale aj veľmi podceňovaný. Zatiaľ čo o environmentálnych škodách spôsobených mačkami sa často hovorí (hlavne kvôli ich loveckým inštinktom), psy boli doteraz akoby pod radarom. No ukazuje sa, že ide o najrozšírenejších mäsožravcov na svete – a ich prítomnosť zanecháva stopy, ktoré siahajú ďaleko za hranice domácej obývačky.

Psy podľa výskumu rušia divokú zver, prispievajú k znečisteniu vodných tokov, ovplyvňujú chemické zloženie pôdy a dokonca aj uhlíkovú bilanciu planéty. Znie to prehnane? Poďme sa pozrieť na fakty.

Psí vplyv v číslach a príbehoch

V Austrálii, kde sa výskum uskutočnil, majú psy napríklad nepriaznivý vplyv na kolónie malých tučniakov v Tasmánii – nepripútané psy môžu spôsobiť ich úplný kolaps. Štatistiky zo zvieracích nemocníc ukazujú, že útoky psov patria k najčastejším príčinám zranení a úmrtí divoko žijúcich živočíchov – hneď po zrážkach s autami.

V USA výskum dokazuje, že voľne žijúce zvieratá ako jelene, líšky či divoké mačky sú menej aktívne v oblastiach, kde sa pohybujú psy. Vyhýbajú sa týmto miestam, menia svoje správanie – a tým sa narúša celý ekosystém.

Problémom sú aj moderné antiparazitické prípravky proti blchám a kliešťom. Obsahujú chemikálie, ktoré sa cez srsť a výkaly dostávajú do vody a zabíjajú vodné bezstavovce. A potom je tu ešte niečo, čo pozná každý majiteľ psa: psie výkaly. Okrem vizuálneho a hygienického diskomfortu môžu meniť zloženie pôdy, ovplyvniť rast rastlín a zanechávať pachové stopy, ktoré rušia iné živočíchy.

Krmivo, ktoré ničí

Aj keď psy sami nezanechávajú uhlíkovú stopu jazdou autom či lietaním, ich miska plná granúl je environmentálny problém. Štúdia z roku 2020 odhaduje, že priemysel suchého krmiva pre domácich miláčikov vytvára emisie v rozmedzí 56 až 151 miliónov ton CO2 ročne – čo je porovnateľné so 60. krajinou s najvyššími emisiami na svete. Produkcia mäsa, balenie, preprava – všetko to prispieva k obrovskej environmentálnej záťaži.

Psy nie sú vinníci, ale zrkadlo nášho správania

Profesor Bill Bateman, hlavný autor štúdie, však upozorňuje, že cieľom nie je moralizovať alebo psov obviňovať. „Do určitej miery im dávame voľnú ruku, pretože sú pre nás takí dôležití – ako pracovné psy aj ako spoločníci,“ hovorí. Jeho cieľom je upozorniť na skutočnosti, o ktorých sa príliš nehovorí, a ktoré sa dajú ovplyvniť najmä správaním majiteľov.

A práve tu sa skrýva kľúč. Nie je nutné sa psov vzdať – stačí začať konať zodpovednejšie. Chodíte do prírody? Dajte psa na vodítko a držte ho ďalej od hniezdiacich vtákov. Zbierajte výkaly, vyberajte udržateľné krmivo a rešpektujte prírodné zóny, kde sú psy zakázané.

Ako hovorí Bateman: „Veľa z toho, o čom hovoríme, sa dá zlepšiť správaním majiteľov.“

Psy liečia dušu, no potrebujeme ich vychovávať aj ekologicky

Treba dodať, že pozitívny prínos psov nemožno prehliadnuť. Psy pomáhajú ľuďom s úzkosťami, depresiami, izoláciou. Angelika von Sanden, traumaterapeutka a autorka knihy Sit Stay Grow, tvrdí, že pre mnohých jej klientov je pes doslova dôvodom, prečo ráno vstať z postele.

No ako to už býva, každá minca má dve strany. Aby sme si zachovali to dobré a minimalizovali to zlé, stačí začať pri sebe. Nielen pri svojom psovi – ale pri svojom správaní.