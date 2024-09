Svet každý rok vytvorí 57 miliónov ton plastového znečistenia, v produkcii vedie India

Svet každoročne vytvorí 57 miliónov ton plastového znečistenia. Ľudia ho po sebe zanechávajú od najhlbších oceánov až po najvyššie vrcholy hôr. Viac ako dve tretiny plastového odpadu vyprodukuje južná pologuľa.

Podľa výskumníkov z University of Leeds v Spojenom kráľovstve je to každý rok dostatočné znečistenie na to, aby sa Central Park v New Yorku zaplnil plastovým odpadom tak vysoko ako Empire State Building.

V rebríčku vedie nigérijský Lagos

Štúdia skúmala plasty, ktoré idú do otvoreného prostredia, nie plasty, ktoré putujú na skládky alebo sa riadne spália. Približne 15 % populácie stále nedokáže zbierať a likvidovať odpad. To je tiež dôvod, prečo juhovýchodná Ázia a subsaharská Afrika produkujú najviac plastového odpadu.

Najviac plastového znečistenia zo všetkých miest na svete vyprodukuje nigérijský Lagos. Ďalšie mesto v tomto neslávnom rebríčku sú indické Naí Dillí, Luanda v Angole, pakistanské Karáčí a egyptská Káhira.

Čína robí obrovské pokroky

Spomedzi krajín v produkcii plastového znečistenia vedie India s 10,2 milióna tonami ročne, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ďalšími veľkými „znečisťovateľmi“ – Nigériou a Indonéziou.

Čína, ktorá je často obviňovaná z veľkého znečisťovania plastmi, je na 4. mieste, ale podľa štúdie robí obrovské pokroky v znižovaní odpadu.

Ďalšími veľkými plastovými znečisťovateľmi sú Pakistan, Bangladéš, Rusko a Brazília. Týchto osem krajín je podľa údajov štúdie zodpovedných za viac ako polovicu celosvetového znečistenia plastmi.