Ako blízko je Európa k dosiahnutiu svojich cieľov nulového znečistenia?

Znečistenie ovzdušia, používanie pesticídov a plastový odpad v moriach v Európe klesajú, no na splnenie cieľov do roku 2030 je potrebné oveľa viac úsilia. Nová správa Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry odhaľuje, ktoré krajiny napredujú najrýchlejšie a kde naopak znečistenie rastie, referuje Euronews.

Znečistenie nepozná hranice, takže krajiny môžu uspieť len spoločne. Nová správa EÚ odhaľuje, kto napreduje najviac – napríklad švédsky Övre Norrland patrí k najčistejším oblastiam, zatiaľ čo portugalské Algarve dosiahlo výrazné zníženie znečistenia ovzdušia.

Celkovo však pokrok v šiestich cieľoch nulového znečistenia (ovzdušie, hluk, pesticídy, plasty, komunálny odpad) zostáva nerovnomerný. Bez razantnejších opatrení EÚ do roku 2030 svoje ciele nesplní.

Ako sa v Európe zlepšuje kvalita ovzdušia a plastového odpadu?

Európska komisia včera predstavila štvrtú správu o čistom ovzduší (Clean Air Outlook), ktorá prináša povzbudivé výsledky.

Podľa správy sa kvalita ovzdušia v Európe zlepšila vďaka prísnejším reguláciám a nižším emisiám. EÚ je preto na dobrej ceste prekročiť svoj cieľ znížiť predčasné úmrtia spôsobené znečistením ovzdušia o viac ako 55 % do roku 2030.

Počet týchto úmrtí v EÚ-27 klesol z jedného milióna ročne v 90. rokoch na menej ako 240 000 v roku 2022. Okrem toho 97 % európskych regiónov od roku 2016 zlepšilo kvalitu ovzdušia.

Napriek pozitívnym trendom komisárka Jessika Roswall upozorňuje, že „zostáva ešte veľa práce“, pretože mnohí Európania stále žijú v oblastiach, kde znečistenie prekračuje bezpečnostné normy WHO.

Správa tiež prináša dobré správy o pesticídoch – EÚ smeruje k 50 % zníženiu ich používania a rizík do roku 2030, a to najmä vďaka udržateľnejším poľnohospodárskym metódam. Do rovnakého roku by sa mala o polovicu znížiť aj spotreba nebezpečných pesticídov a predaj antimikrobiálnych látok v živočíšnej výrobe a akvakultúre.

Výrazné zlepšenie nastáva aj v oblasti plastového odpadu v moriach, ktorý by sa mal do roku 2030 znížiť o 50 %. Správa označuje obmedzenie jednorazových plastov za „úspešný príbeh“ regulácií a zmeny spotrebiteľského správania, pričom dôležitú úlohu zohralo zvýšené povedomie o škodlivosti plastov.

Kde v Európe znečistenie naopak rastie?

Množstvo mikroplastov v EÚ od roku 2016 vzrástlo o približne 8 %. Aj keby sa zaviedli prísnejšie opatrenia na zabránenie úniku plastových peliet, zníženie mikroplastového znečistenia by dosiahlo len 7 % do roku 2030, čo je stále ďaleko od stanoveného cieľa 30 %.

EÚ taktiež nesplní cieľ znížiť počet ľudí „veľmi rušených“ dopravným hlukom o 30 %. To predstavuje závažné zdravotné riziko, keďže dlhodobá expozícia hluku, najmä v noci, môže viesť k hypertenzii, srdcovým ochoreniam a mŕtvici.

„Naša revízia nulového znečistenia ukazuje, že v kľúčových oblastiach je nevyhnutná okamžitá akcia, aby sme znížili straty živín v ekosystémoch, zdravotné dopady hluku a plastové znečistenie, “ upozorňuje v správe výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry, Leena Ylä-Mononen.

Podobne komunálny odpad, ktorý sa mal do roku 2030 znížiť o polovicu, pravdepodobne tento cieľ nesplní.

„Ak chceme napredovať smerom k našim cieľom, musíme obmedziť spotrebu, znížiť množstvo odpadu a podporovať obehovú ekonomiku,“ dodáva Ylä-Mononen.

„EÚ sa musí preorientovať na spotrebiteľské vzorce, ktoré prinášajú väčšiu hodnotu občanom, pričom znižujú spotrebu v oblastiach s najväčším negatívnym dopadom na životné prostredie – inými slovami, musíme spotrebovávať lepšie, inak a menej.“

Ktoré oblasti v Európe sú najčistejšie?

Nový nulový znečisťovací panel odhaľuje európske regióny, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v boji proti znečisteniu.

V oblasti kvality ovzdušia patrí medzi lídrov portugalské Algarve a Luxembursko, ktoré zaznamenali výrazné zníženie emisií. Pokiaľ ide o hlukovú záťaž, najtichšími hlavnými mestami v Európe sú Berlín, Helsinki a Madrid.

Na základe rôznych environmentálnych indikátorov sa 15 regiónov v piatich krajinách môže pochváliť najnižšou úrovňou znečistenia v porovnaní s priemerom EÚ. Za obdobie 2020 – 2022 medzi najčistejšie regióny patria:

Švédsko : Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Västsverige

: Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Västsverige Francúzsko : Limousin, Aquitaine, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon

: Limousin, Aquitaine, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon Rakúsko : Tirol, Kärnten, Vorarlberg, Salzburg

: Tirol, Kärnten, Vorarlberg, Salzburg Fínsko : Länsi-Suomi

: Länsi-Suomi Nemecko: Gießen