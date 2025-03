Slovensko oslavuje Svetový deň vody, ochrana zdrojov je spoločnou zodpovednosťou

Dnes je Svetový deň vody, podľa štatistického úradu je ochrana vody spoločnou zodpovednosťou. Pri príležitosti tohto dňa Štatistický úrad (ŠÚ) SR pripomenul dôležitosť vody, ako základného predpokladu pre život.

Tento deň je tak podnetom na zamyslenie sa nad tým, ako môžu obyvatelia prispieť k efektívnemu využívaniu tohto zdroja a k jeho ochrane. Súčasne ŠÚ SR pripomenul dáta o vode za rok 2023.

Slovensko a jeho bohatstvo vodných zdrojov

Ako úrad priblížil, na Slovensku je takmer 300 vodných nádrží a 160 lokalít s termálnou alebo liečivou vodou. „Slovensko ukrýva cenné prírodné bohatstvo v podobe 106 lokalít s geotermálnou vodou a 54 prírodných liečivých zdrojov. Využiteľné množstvo podzemných vôd dosahovalo 74 m³/s. Celkový objem 294 slovenských vodných nádrží na Slovensku bol 1,9 miliardy kubíkov vody,“ informoval štatistický úrad.

Každý obyvateľ Slovenska podľa dát štatistického úradu za rok 2023 minul 37,7 kubíkov pitnej vody, čo predstavuje medziročný pokles o dve percentá. Prostredníctvom siete verejných vodovodov s celkovou dĺžkou 31,7 tisíc kilometrov voda prúdila do 2 454 obcí.

„K pitnej vode z verejného vodovodu bolo pripojených viac ako 4,9 milióna obyvateľov. Slovenské vodárenské spoločnosti vyrobili 297 miliónov kubíkov pitnej vody. Ich produkcia medziročne klesla o dva milióny kubíkov napriek tomu, že vodovodná sieť sa predĺžila o 217 kilometrov a počet obyvateľov zásobovaných vodou sa zvýšil o sedemtisíc osôb,“ priblížil úrad.

Najdlhšia rieka, najväčšie jazero a ďalšie vodné rekordy

Ak ide o hydrologické fakty, úrad vyzdvihol rieku Váh, ktorá je so 406 kilometrami najdlhšou riekou na Slovensku. Súčasne má aj najväčšiu plochu povodia, a to až 14 268 kilometrov štvorcových. „Najväčší dlhodobý priemerný ročný prietok však vykazuje Dunaj (v Bratislave) s hodnotou 2 061 m³/s. Druhá najvodnatejšia rieka Váh má prietok oveľa menší, len na úrovni necelých sedem percent z Dunaja. V roku 2023 bol dlhodobý ročný prietok Váhu 142 m³/s (v Šali),“ spresnil ŠÚ SR. Najväčším jazerom v krajine je Veľké Hincovo pleso s rozlohou 20 hektárov a najvyšším vodopádom je Kmeťov vodopád s výškou 90 metrov. Žitný ostrov, ktorý zaberá 1 236 kilometrov štvorcových, je zase najväčším riečnym ostrovom.

Úrad ďalej informoval, že do vodných tokov sa za rok 2023 vypustila odpadová voda v objeme 677 miliónov kubíkov a tento objem medziročne klesol o 24 percent. Táto voda sa spracovala v 740 čistiarňach odpadových vôd, pričom ich počet medziročne stúpol o 13.

Povodne a ochrana pred nimi

„Voda ako väčšina prírodných živlov je dobrý sluha, ale zlý pán. Jej nepredvídateľnosť a moc môžu viesť k devastujúcim povodniam, ktoré ohrozujú životy a majetok,“ uviedol ŠÚ SR a pripomenul, že naposledy rozsah zaplaveného územia dosiahol 1 320 hektárov, čo bola najnižšia hodnota od roku 2019.

„Najaktuálnejší päťročný rekord zaplavených plôch pri povodniach bol evidovaný v roku 2021, a to 4 162 hektárov,“ doplnil úrad a ďalej informoval, že najviac zrážok zaznamenali na Chopku, a to 1 514 mm ročne, čo bolo najviac za štyri roky. Mesačné maximum zrážok však bolo evidované v roku 2021, a to 61,2 milimetrov. Pred povodňami je podľa slov úradu chránených šesťtisíc kilometrov štvorcových, čo je 12 percent rozlohy Slovenska.