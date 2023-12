Prezidentka Čaputová na Klimatickej konferencii OSN v Dubaji predstavila ambiciózne ciele (foto)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom vystúpení na Klimatickej konferencii OSN v Dubaji predstavila ambiciózne ciele. Ako uviedla na sociálnej sieti, tieto kroky radia Slovensko medzi najambicióznejšie štáty sveta.

Plány na znižovanie emisií

„Do roku 2030 znížime emisie o 55 percent oproti roku 1990. Na rozdiel od mnohých iných krajín už tento rok prestaneme dotovať uhlie a vyrábať z neho elektrinu. Do troch rokov ho postupne vyradíme z výroby tepla. S nulovými emisiami sa už vyrába 85 percent našej elektriny. Zaviazali sme sa zvýšiť to na 90 percent do roku 2025. Do roku 2030 plánujeme dosiahnuť 29-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na našej výrobe elektriny a podporujeme Globálny prísľub obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti,“ vymenúva hlava štátu.

Doplnila, že i ďalší lídri oznamovali konkrétne kroky svojich štátov, a to napríklad v podobe financií na podporu zelenej tranzície či pomoci štátom, ktoré najväčšmi zasahujú klimatické zmeny. Ostatných lídrov tiež prezidentka informovala o slovenských plánoch na znižovanie emisií v ťažkom priemysle a prechode na čistejšiu a modernejšiu produkciu.

Dôležitá klimatická neutralita

„Pre Slovensko je zelená transformácia aj o zachovaní a vytváraní nových pracovných miest, ako to je napríklad v regióne horná Nitra. Množstvo zástupcov biznisu na konferencii, a medzi nimi aj slovenská podnikateľská delegácia, potvrdzuje trend, že čisté zdroje sa stávajú čoraz lacnejšími a dostupnejšími,“ uviedla Čaputová.

Vyjadrila tiež nádej, že závery tejto konferencie, ktoré by mali byť prijaté o dva týždne, budú čo najväčšmi ambiciózne. Zdôraznila, že ak v najbližších dvoch rokoch všetci nepríjmu opatrenia, a do roku 2050 nebudeme klimaticky neutrálni, tak znepríjemníme život všetkým generáciám po nás.

Úspech potrebuje globálne úsilie

„Rozhodnutia, ktorými sa môžeme vyhnúť súčasnému smrteľnému kurzu, sú na nás. Vedci nám ukázali, čo treba urobiť, aby sme predišli najhorším scenárom. Na zmiernenie vplyvu klimatickej krízy sú k dispozícii uskutočniteľné, účinné a aj lacné možnosti. Máme potrebné technológie, zdroje aj zručnosti. Stačí ich využívať,“ vraví Čaputová. Dodala, že globálny úspech potrebuje globálne úsilie, a preto je potrebné, aby sa zapojili i veľké ekonomiky, a tiež najväčší emitenti, ako napríklad Čína.

„Tá, podobne ako Rusko, doteraz nemá ani len záväzok byť klimaticky neutrálna do roku 2050,“ uviedla hlava štátu. Odprezentované hlavné závery globálneho hodnotenia Parížskej dohody o zmene klímy podľa prezidentky ukazujú, že doterajšie úsilie nie je dostačujúce.

„Počet katastrof súvisiacich s počasím sa za posledné štyri desaťročia takmer strojnásobil. Každých päť sekúnd niekto predčasne zomrie v dôsledku znečistenia ovzdušia a až 88 percent existujúcich ochorení v dôsledku klimatických zmien sa vyskytuje u detí mladších ako päť rokov,“ zdôraznila Čaputová.