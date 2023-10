Antarktída prišla o viac ako štyridsať percent ľadového šelfu, strata je podľa vedcov výsledok zmeny klímy

Vedci odhadujú, že Antarktída stratila od roku 1997 približne 7,5 bilióna ton ľadu. Ako uvádza web britského denníka The Guardian s odvolaním sa na vedecký magazín Scientific Advances, predstavuje to viac ako 40 % ľadového šelfu.

Výskumníci z University of Leeds sa pozreli na viac ako 100-tisíc satelitných snímok, aby analyzovali stav ľadového šelfu. Vedci odhadujú, že na západe Antarktídy sa stratilo 67 biliónov ton ľadu, zatiaľ čo na východe pribudlo v rokoch 1997 až 2021 dovedna 59 biliónov ton, čo viedlo k čistej strate 7,5 bilióna ton.

Ľadový šelf je pokračovaním ľadovca a spomaľuje tok jeho úlomkov do mora. Keď sa roztopia, ľadovce vypustia do mora viac sladkej vody.

To môže viesť k narušeniu prúdov v južných oceánoch. Vedci sa domnievajú, že strata ľadu je výsledkom zmeny klímy, pretože ľad by sa „zotavil“, ak by topenie bolo súčasťou cyklu prirodzených zmien.