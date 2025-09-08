Požiare produkujú „čarodejnícky kotlík“ znečistenia ovzdušia, varuje OSN

Požiare uvoľňujú do ovzdušia zmes škodlivých látok, ktoré môžu zhoršiť kvalitu vzduchu aj na kontinentoch vzdialených od ohnísk, upozornila Svetová meteorologická organizácia (WMO). Podľa uvedenej inštitúcie kvalita vzduchu, ktorý ľudia dýchajú, je úzko prepojená s klimatickou zmenou, a preto je potrebné riešiť tieto dve otázky spoločne.
Požiare v Amazónii, Kanade a Sibíri ukázali, ako môže byť kvalita ovzdušia ovplyvnená na rozsiahlej úrovni, uvádza sa v piatej výročnej správe WMO o kvalite ovzdušia a klíme. „Klimatické dopady a znečistenie ovzdušia nepoznajú národné hranice – čo ilustruje intenzívne teplo a sucho, ktoré podporujú požiare a zhoršujú kvalitu ovzdušia pre milióny ľudí,“ povedala zástupkyňa generálneho tajomníka WMO Ko Barrettová.
Nebezpečné mikročastice
Správa sa zameriava na vzťah medzi kvalitou ovzdušia a klímou, pričom zdôrazňuje úlohu drobných častíc nazývaných aerosóly, ktoré vznikajú pri požiaroch, zimnej hmle, emisiách z lodí a mestskom znečistení. Častice s priemerom menším ako 2,5 mikrometra (PM 2,5) sú považované za obzvlášť škodlivé, pretože môžu preniknúť hlboko do pľúc a kardiovaskulárneho systému.
V roku 2024 požiare spôsobili nadpriemerné hladiny PM 2,5 v Kanade, Sibíri a strednej Afrike, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v povodí rieky Amazon. „Sezóna požiarov má tendenciu byť každý rok silnejšia a dlhšia v dôsledku klimatickej zmeny,“ uviedol vedecký pracovník WMO Lorenzo Labrador.
Požiare v Kanade dokonca spôsobili znečistenie ovzdušia v Európe. „Minulý rok a aj tento rok sme zaznamenali zhoršenie kvality ovzdušia naprieč kontinentmi, keď sú meteorologické podmienky priaznivé,“ povedal Labrador. „Z týchto požiarov vzniká v podstate čarodejnícky kotlík znečisťujúcich zložiek.“
Znečistenie v Indii, zlepšenie v Európe a Číne
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že znečistenie ovzdušia spôsobuje viac ako 4,5 milióna predčasných úmrtí ročne. WMO vyzýva na zlepšenie monitorovania a lepšie politiky na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj na zníženie strát v poľnohospodárstve a ekonomike.
Správa tiež upozorňuje na oblasti s vysokým znečistením v severnej Indii, kde sa zvyšuje frekvencia a trvanie zimnej hmly, spôsobenej najmä spaľovaním poľnohospodárskej biomasy. „Trvanie hmly už nie je len sezónnou meteorologickou udalosťou, ale symptómom rastúceho ľudského vplyvu na životné prostredie,“ uvádza správa.
Naopak, východná Čína zaznamenala v roku 2024 dramatické zlepšenie kvality ovzdušia vďaka trvalým opatreniam na znižovanie znečistenia. „Mnohé mestá v Európe, Šanghaj, Peking a USA prijali opatrenia, ktoré v dlhodobom horizonte priniesli výrazné zníženie znečistenia,“ povedal Paolo Laj, vedúci oddelenia globálnej atmosféry WMO.
„Za posledných desať rokov sa kvalita ovzdušia v čínskych mestách dramaticky zlepšila, čo je naozaj pôsobivé.“ Laj povedal, že neexistuje žiadne univerzálne opatrenie, ktoré by mohlo priniesť drastickú zmenu, ako je prechod na elektromobily, „ale keď sa prijmú opatrenia, funguje to“.
Dodal, že v Európe „si neuvedomujeme, čo sme pred 20 rokmi dýchali, ale bolo to oveľa horšie ako dnes“.