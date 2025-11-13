Planéta sa dusí! Emisie fosílnych palív v roku 2025 prekonajú všetky rekordy

Globálne emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív dosiahnu v roku 2025 nový rekord, uvádza výskum zverejnený vo štvrtok. Štúdia zároveň varuje, že obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu bude v podstate „nemožné“.
Výročná správa Global Carbon Budget analyzuje emisie oxidu uhličitého zo spaľovania uhlovodíkov, výroby cementu a využívania pôdy, ako je odlesňovanie, a porovnáva ich s cieľmi Parížskej dohody z roku 2015. Medzinárodný tím vedcov zistil, že emisie z fosílnych palív budú v roku 2025 o 1,1 % vyššie ako vlani, pričom rozsiahle zavádzanie obnoviteľných technológií zatiaľ nestačí pokryť rastúci dopyt po energii.
Budget sa vyčerpáva
Celkové emisie z ropy, plynu a uhlia majú dosiahnuť rekordných 38,1 miliardy ton oxidu uhličitého. Štúdia, zverejnená počas klimatickej konferencie COP30 v brazílskej Amazónii, vypočítala zostávajúci limit len 170 miliárd ton oxidu uhličitého na obmedzenie oteplenia na 1,5 stupňa oproti predindustriálnym úrovniam, čo je cieľ stanovený v Parížskej dohode.
„To zodpovedá štyrom rokom emisií pri súčasnej rýchlosti, kým sa vyčerpá ‚budget‘ pre 1,5 stupňa Celzia, takže je to v podstate nemožné,“ uviedol vedúci výskumu Pierre Friedlingstein z Exeter University.
Napriek tomu, že rok 2025 bude pravdepodobne jedným z najteplejších v histórii, plány krajín na znižovanie emisií sú nedostatočné. Glen Peters z CICERO Center for International Climate Research zdôraznil: „Svet kolektívne nedosahuje výsledky. Každý musí prispieť a všetci musia urobiť viac.“
Emisie v Číne sú stabilné
Štúdia tiež uvádza, že emisie v Číne, ktorá je najväčším znečisťovateľom na svete, sú tento rok prevažne stabilné, najmä z uhlia, čo môže naznačovať rastúci podiel obnoviteľných zdrojov. Naďalej je však príliš skoro hovoriť o dosiahnutí vrcholu. V USA emisie z uhlia vzrástli o 7,5 % pre vyššie ceny plynu, čo viedlo k zvýšeniu používania uhlia na výrobu energie.
Celkové emisie vrátane využívania pôdy sa odhadujú na 42,2 miliardy ton, čo je mierny pokles oproti minulému roku, čiastočne vďaka zníženiu odlesňovania a požiarov v Južnej Amerike po ukončení suchého obdobia El Niño v rokoch 2023 – 2024.