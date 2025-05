Morský ostriež mieri na Mesiac: Rybie farmy vo vesmíre už nie sú len sci-fi

Znie to ako pasáž zo sci-fi filmu: astronaut sedí v lunárnej základni, pred sebou plávajú čerstvé filety morského ostrieža – priamo z mesačnej farmy. No nie, toto nie je výplod fantázie, ale reálny cieľ ambiciózneho projektu Lunar Hatch. Ak sa všetko podarí, ryby budeme jedného dňa chovať na Mesiaci – a to nie v ďalekej budúcnosti, ale možno už o pár rokov.

Z rýb jedlo pre astronautov

Vo francúzskom prímorskom mestečku Palavas-les-Flots sa v nenápadnom vedeckom zariadení pripravujú ryby na veľkú misiu. Morský ostriež, obyčajne súčasť luxusných jedálnych lístkov, sa má stať zdrojom bielkovín pre budúcich obyvateľov Mesiaca. Cieľom projektu Lunar Hatch je overiť, či by sa oplodnené rybie vajíčka mohli vyslať do vesmíru, kde by sa počas letu vyliahli, a následne by boli ryby chované v uzavretých lunárnych systémoch.

Prečo práve ryby?

Dr. Cyrille Przybyla, odborník na morskú biológiu z francúzskeho inštitútu IFREMER, má v tomto jasno. Ryby sú výnimočne výživné – obsahujú dobre stráviteľné bielkoviny, omega-3 mastné kyseliny aj vitamíny skupiny B, ktoré sú pre astronautov v extrémnych podmienkach kľúčové. Navyše ich možno chovať v relatívne kompaktných uzavretých systémoch, čo je pri nedostatku priestoru a zdrojov na Mesiaci veľké plus.

Ako by lunárna rybáreň fungovala?

Chov rýb na Mesiaci si vyžaduje viac než len nádrž s vodou. Projekt Lunar Hatch počíta s plne uzavretým a recyklačným systémom. Voda do nádrží by sa získavala z mesačného ľadu v kráteroch, odpad z rýb by slúžil na pestovanie mikrorias a zooplanktónu, ktorý by sa stal krmivom pre ďalšie živočíchy. Dokonca aj výkaly by boli spracované krevetami a červami, ktoré sa následne vrátia do kolobehu ako potrava pre ryby.

Ide o model sebestačného potravinového reťazca, v ktorom sa nič nevyhodí. Takýto koncept by mohol fungovať nie len na Mesiaci, ale aj na odľahlých miestach Zeme – napríklad v púštnych oblastiach či počas humanitárnych misií.

Od nápadu k realite

Lunar Hatch nie je len laboratórny sen. Projekt má za sebou takmer desať rokov vývoja a prvé financovanie získal už v roku 2018 od francúzskej vesmírnej agentúry CNES. Výskumníci museli overiť, či rybie embryá prežijú trasenie počas štartu rakety či vystavenie kozmickému žiareniu. A výsledky zatiaľ vyzerajú sľubne – vibrácie ani extrémne podmienky neovplyvnili vývoj vajíčok.

Ďalším krokom je test v reálnom vesmírnom prostredí. Očakáva sa, že 200 oplodnených vajíčok morského ostrieža poletí do kozmu a ich vývoj sa bude porovnávať s kontrolnou skupinou, ktorá zostane na Zemi. Týmto spôsobom sa bude dať presne určiť, aké rozdiely spôsobí mikrogravitácia.

Preteky sa začali

Francúzi však nie sú jediní, kto vníma potenciál akvakultúry vo vesmíre. Čína už oznámila výskum vlastných uzavretých systémov pre vesmírne stanice. Kto bude prvý, kto zje sushi na obežnej dráhe? Preteky sú v plnom prúde.

Zaujímavosťou je, že ryby už vo vesmíre boli – hoci len ako pokusné organizmy. Prvé „akvastronautky“ boli mummichogy, ktoré leteli už v roku 1973 počas misie Apollo. Sovieti zas testovali gupky, Japonsko zebričky, Čína nedávno poslala niekoľko jedincov na svoju stanicu Tiangong. Ale až teraz sa uvažuje o ich pravidelnom chove ako súčasti potravinového systému.

Nie len pre kozmonautov

Przybyla však zdôrazňuje, že projekt Lunar Hatch má veľký význam aj pre život na Zemi. Rieši totiž problém udržateľnosti potravinovej výroby a efektívneho využitia zdrojov. Rovnaké systémy môžu v budúcnosti pomôcť napríklad v oblastiach postihnutých suchom, kde klasické poľnohospodárstvo nie je možné. Alebo na miestach bez prístupu k čerstvým potravinám.

Rybacia revolúcia vo vesmíre?

Hoci sa myšlienka rybacej farmy na Mesiaci môže zdať šialená, ide o veľmi reálny scenár, ktorý je výsledkom rokov výskumu, technológie a vízie. Ak sa všetko podarí, možno sa raz budeme pozerať na Mesiac a okrem vlajky si predstavíme aj nádrž plnú morských ostriežov.

Otázkou teda už nie je, či budeme chovať ryby vo vesmíre. Skôr kedy a kto bude prvý. A možno raz budeme spomínať na Palavas-les-Flots ako na miesto, kde sa začala najneobvyklejšia rybárska revolúcia v histórii ľudstva.