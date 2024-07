Plávajúce veterné elektrárne: Budúcnosť obnoviteľnej energie

Veterná energia na mori sa stala základom výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Doteraz sa však obmedzovala najmä na plytké vody, čo obmedzovalo počet krajín, ktoré ju môžu využívať. Novinkou však je, že krajiny vyvíjajú technológie na výrobu veternej energie v ešte väčších hĺbkach, referuje portál Euronews.

Nová technológia pozostáva z turbíny namontovanej na plávajúcej konštrukcii a ukotvenej na morskom dne pomocou reťazí. To znamená, že ju možno nasadiť v moriach hlbokých 300 metrov a viac v porovnaní s tradičnejším systémom montáže turbín na morské dno, ktorý sa stáva nehospodárnym v hĺbkach väčších ako 60 metrov.

Keďže táto technológia umožňuje výrobu veternej energie v hlbších vodách, očakáva sa, že výroba stúpne najmä v oblasti Stredozemného mora, a predpokladá sa, že bude plne komerčná.

„Plávajúca veterná energia na mori je kľúčovým hráčom v boji proti klimatickým zmenám,“ hovorí Lorenzo Palombi, globálny obchodný a finančný riaditeľ projektov v nemeckej energetickej spoločnosti BayWa r.e.