Štúdia odhalila 32 spoločností, ktoré tvoria polovicu globálnych emisií CO₂

Len 32 spoločností zodpovedalo v roku 2024 za približne polovicu globálnych emisií oxidu uhličitého, ktoré súvisia so spaľovaním fosílnych palív. Vyplýva to z najnovšej aktualizácie databázy Carbon Majors, na ktorú upozornil aj denník The Guardian. V porovnaní s rokom 2023 ide o pokles – v roku 2023 sa na polovici emisií podieľalo ešte 36 producentov.
Saudi Aramco na čele rebríčka
Rebríček zároveň ukazuje, že emisie sa koncentrujú do rúk stále menšieho počtu firiem. Najväčším znečisťovateľom medzi štátom kontrolovanými producentmi bola spoločnosť Saudi Aramco, zatiaľ čo medzi firmami vlastnenými investormi dominoval ExxonMobil. Kritici to označujú za dôkaz, že globálna klimatická kríza nie je len výsledkom individuálnej spotreby, ale najmä dôsledkom rozhodnutí úzkej skupiny hráčov, ktorí určujú tempo ťažby a dodávok ropy, plynu či uhlia.
Podľa analýzy tvorili štátni producenti fosílnych palív 17 z 20 najväčších producentov emisií, čo podľa autorov zvýrazňuje politické prekážky pri presadzovaní klimatických opatrení. Mnohé krajiny kontrolujúce tieto podniky sa totiž zároveň radia medzi štáty, ktoré na klimatických rokovaniach odmietajú jasné záväzky smerujúce k postupnému vyraďovaniu fosílnych palív. Viac ako 80 ďalších krajín pritom podporilo plán obmedzovania a ukončovania fosílnych zdrojov, no bez súhlasu najväčších producentov sa tlak na reálne znižovanie emisií oslabuje.
Výrazné sú aj samotné čísla. Saudi Aramco mala byť podľa údajov zodpovedná za približne 1,7 miliardy ton CO₂, pričom veľká časť emisií mala pochádzať z ropy určenej na export. Ak by Saudi Aramco bola samostatnou krajinou, podľa prepočtov by sa zaradila medzi najväčších producentov emisií na svete. ExxonMobil zas podľa analýzy prispel emisiami približne 610 miliónov ton CO₂, čo by v podobnom porovnaní znamenalo úroveň veľkých priemyselných štátov.
Emisie po pandémii opäť rastú
„Každý rok sa globálne emisie čoraz viac koncentrujú medzi zmenšujúcou sa skupinou producentov s vysokými emisiami, zatiaľ čo celková produkcia naďalej rastie,“ uviedol Emmett Connaire z think-tanku InfluenceMap, ktorý sa na správe podieľal. Odborníci zároveň upozorňujú, že krátke zníženie emisií počas pandémie Covid-19 bolo len dočasné – po návrate priemyslu a dopravy emisie opäť rastú a dosahujú nové rekordy.