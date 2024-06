Kúpanie v európskych vodných nádržiach je bezpečné

V súčasnosti 85,4 % európskych lokalít na kúpanie spĺňa najprísnejšie normy kvality vody, čo dokazuje najnovšia správa Európskej environmentálnej agentúry.

Keď sa chystáte prežiť letné dni pri vode, určite vás poteší, že – 85,4 % – európskych lokalít na kúpanie v roku 2023 spĺňalo najprísnejšie štandardy EÚ pre kvalitu vody na kúpanie. Tieto informácie poskytla výročná správa o vodách na kúpanie, ktorú dnes zverejnila Európska environmentálna agentúra spolu s Európskou komisiou.

Správa sa primárne zameriava na bezpečnosť kúpania prostredníctvom monitorovania baktérií, ktoré môžu u ľudí spôsobiť vážne ochorenia. Napriek tomu, že veľká väčšina lokalít spĺňala najvyššie štandardy kvality vody na kúpanie, 1,5 % z nich – 321 z 22 081 lokalít na kúpanie – bolo hodnotených ako nevyhovujúce, čo znamená, že predstavujú zdravotné riziko pre kúpajúcich sa.