Mikroplasty v krvi aj v mozgu: Čo spôsobujú? Odborník varuje, že ich bude ešte viac - ROZHOVOR

Mikroplasty máme v krvi, v pľúcach, v mozgu. „A zrejme ich bude ešte viac,“ varuje odborník. Vdychujeme ich, prehĺtame ich, a podľa nových výskumov sa čiastočky, ktoré sme nedávno detekovali iba v oceánoch usádzajú aj v našich orgánoch. Ako vážne to je?

Otázky na tému mikroplasty nám zodpovedal Radovan Dlouhý-Smith, ktorý mikroplasty dlhodobo sleduje z globálneho aj zdravotného hľadiska. Žil a študoval v USA, pôsobil ako konzultant v OSN a 15 rokov prednášal na Univerzite Palackého v Olomouci. V rozhovore pomenúva reálne riziká, ale aj konkrétne kroky, ktoré môžeme urobiť, aby sme mikroplastov vo svojom tele mali menej.

Mikroplasty už nie sú len neviditeľné častice v oceánoch, ale aj v našom tele – kde všade ich vedci našli?

Áno, mikroplasty sú dnes naozaj všadeprítomné. Odborníci ich nachádzajú, ako spomínate, v morských hlbinách, v oblakoch, ale aj na vrcholoch najvyšších hôr. Sú v potravinách, ktoré konzumujeme, v pitnej vode, dokonca aj vo vzduchu, ktorý dýchame.

Bohužiaľ, dnes ich už nachádzame aj v krvi a ľudských orgánoch, napríklad v obličkách, pečeni či v ľudskom mozgu. Vedci z Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO) spolu s lekármi z Fakultnej nemocnice Ostrava potvrdili prítomnosť mikroplastov aj v plodovej vode a placentách žien.

Akým spôsobom sa mikroplasty dostávajú do nášho organizmu? Je väčším problémom voda, jedlo, vzduch alebo kozmetika?

To sa nedá presne určiť. Povedal by som, že rozhodujúca je kombinácia všetkých možných zdrojov. Keďže však vedci zistili, že vzorky ľudského mozgu obsahujú niekoľkonásobne viac mikroplastov než iné orgány, asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že najväčším zdrojom bude pravdepodobne znečistené ovzdušie.

Ako sa mikroplasty správajú v našom tele? Vie ich telo vylúčiť alebo si s nimi nevie poradiť?

Vo všeobecnosti môžu mikroplasty v ľudskom tele spôsobovať rôzne druhy zápalov, metabolické poruchy či oxidačný stres. Existujú experimentálne výskumy, ktoré napríklad u myší ukázali, že prítomnosť mikroplastov viedla k poškodeniu funkcie placenty, rodili sa menšie plody a prejavil sa vplyv aj na predčasné pôrody.

U ľudí, ktorých tepny boli kontaminované mikroplastmi, lekári zistili výrazne zvýšené riziko mŕtvice a úmrtia na infarkt. Mikroplasty môžu tiež poškodzovať ľudské bunky. Asi neexistuje spoľahlivá metóda, ako mikroplasty z tela úplne vylúčiť.

Odborníci odporúčajú konzumovať veľa ovocia a zeleniny – niektoré druhy (napríklad jablká, hrušky) vedia na seba mikroplasty naviazať. Podobnú schopnosť má napríklad koriander. Vo všeobecnosti sa odporúča pravidelná detoxikácia organizmu – pravdepodobne pomáha aj sauna.

Štúdie odhalili prítomnosť mikroplastov v mnohých našich orgánoch – v pľúcach, obličkách, krvi, dokonca aj v mozgu, ktorý chráni veľmi odolná bariéra. Znie to hrozivo. Je už dokázaná ich priama súvislosť s niektorými vážnymi ochoreniami?

Podľa nedávneho prehľadu 3 000 štúdií, ktorý zverejnili vedci z Kalifornskej univerzity v San Franciscu (UCSF), mikroplasty zvyšujú výskyt rakoviny pľúc a hrubého čreva a zároveň znižujú plodnosť u mužov aj žien.

V tejto súvislosti treba spomenúť, že možné dopady mikroplastov na zdravie človeka sa znásobujú kvôli ich synergii s inými znečisťujúcimi látkami. Napríklad podľa vedcov chemická reakcia mikroplastov s tzv. večnými chemikáliami PfAS (per- a polyfluórované látky) zvýšila ich toxicitu až o niekoľko desiatok percent.

Dá sa reálne znížiť príjem mikroplastov, keď sú všade – vo vode, vzduchu aj jedle? Aké opatrenia môžu ľudia urobiť pre seba a svoju rodinu?

Pri nákupe potravín a nápojov sa odporúča uprednostniť papierové obaly, sklenené fľaše alebo kovové plechovky, aby sa minimalizoval kontakt s plastmi. Samozrejme, pri nákupoch v supermarketoch je to veľmi ťažké. Neodporúča sa napríklad používať plastové nádoby v mikrovlnke alebo umývačke riadu, pretože teplo uvoľňuje ďalšie polyméry. Mikroplasty sa uvoľňujú aj z čajových vrecúšok pri lúhovaní – preto sa odporúča uprednostniť sypané čaje alebo nebielené papierové vrecúška.

Sú niektoré druhy potravín alebo obalov obzvlášť rizikové? Napríklad plastové fľaše či nádoby, ktoré by ste úplne vyhodili?

Je logické vyhýbať sa plastovým nádobám a potravinám v plastových obaloch. Situácia s potravinami je však zložitejšia. Vedci napríklad nedávno zistili, že vysoko spracované potraviny obsahovali najviac mikroplastov na gram, avšak medzi bielkovinovými potravinami z pevniny a oceánu nebol štatisticky významný rozdiel v koncentrácii mikroplastov. To naznačuje, že spracovanie potravín nie je jediným zdrojom kontaminácie. Vzorky morských plodov boli rovnako kontaminované ako proteíny z pevniny.

Foto: ilustračné, Getty images

Ktoré filtre skutočne pomáhajú odstrániť mikroplasty z pitnej vody?

Vieme, že existujú rôzne typy filtrácie – reverzná osmóza, uhlíkový filter alebo nanofiltrácia – ktoré dokážu mikroplasty z vody odstrániť alebo aspoň výrazne znížiť ich množstvo. Nemám však detailnejšie technické informácie. Na trhu je množstvo firiem, ktoré sa tým zaoberajú. Odporúčam ich kontaktovať a porovnať si výhody a nevýhody jednotlivých riešení.

Sú vlády krajín ochotné riešiť problém mikroplastov?

Len čiastočne. Koncom roka 2023 EÚ obmedzila používanie syntetických polymérnych mikročastíc a ich úmyselné pridávanie do zmesí s cieľom znížiť emisie mikroplastov v bežných výrobkoch. Ale zásadný zlom v znečisťovaní mikroplastmi to zrejme neprinesie.

Hrozí, že mikroplasty budú v našom tele pribúdať v takom množstve, že to výrazne ovplyvní ľudské zdravie, alebo veríte, že sa to začne regulovať?

Ak nedôjde k zásadnej zmene našej spoločnosti, obávam sa, že mikroplastov a iných druhov znečistenia bude pribúdať. Moderné výrobky sú prakticky vždy spojené s určitým druhom znečistenia. A globálny systém, v ktorom žijeme, je na znečistení životného prostredia do istej miery závislý. Neviem si predstaviť, že by sme úplne zrušili petrochemický priemysel? No a keď sú ľudia chorí, farmaceutický priemysel na tom zarába obrovské peniaze. Je to začarovaný kruh.