Ako jesť menej mikroplastov: Skryté hrozby vo vašej kuchyni a jednoduché kroky, ako ich obmedziť

Mikroplasty sú tichým votrelcom v našom jedálničku. Nevidíme ich, necítime ich a predsa ich denne prijímame – spolu s obľúbeným jedlom či nápojom. Odborníci ich objavili vo vode z vodovodu aj z fliaš, v ryži, mede, vajciach, mäse a dokonca aj v soli, ktorá končí na našom tanieri. Problém nie je malý: množstvo mikroplastov, ktoré ľudia bežne konzumujú, sa za posledné desaťročia prudko zvýšilo. A hoci ešte nevieme presne, ako tieto čiastočky vplývajú na naše zdravie, už teraz ich vedci nachádzajú v krvi, pľúcach či dokonca v mozgu.
Našťastie, existujú jednoduché spôsoby, ako ich príjem znížiť. Nemusíte vyhodiť celú kuchyňu ani prejsť na extrémne riešenia – stačí si uvedomiť, kde sa mikroplasty skrývajú, a postupne zaviesť malé zmeny.
Čo sú mikroplasty a prečo sú všade?
Mikroplasty sú častice menšie než 5 milimetrov, nanoplasty dokonca menšie než tisícina milimetra. Vznikajú rozpadom väčších plastových predmetov alebo sa odlupujú priamo z vecí, ktoré denne používame – od fľaše na vodu, cez kuchynskú špachtľu až po plastovú dosku na krájanie. Keď si myslíte, že sa vám podarilo plastom vyhnúť, realita vás rýchlo dobehne: nájdu sa v mede, soli, ryži, vajciach, mlieku či mäse.
Štúdie ukazujú, že množstvo mikroplastov, ktoré bežne prijímame, sa od roku 1990 do roku 2018 zvýšilo až šesťnásobne. A keďže plast je lacný a praktický, jeho používanie sa nezastavilo – práve naopak.
Kde na vás číhajú v kuchyni?
Ak by ste mali v kuchyni mikroskop, možno by ste sa nestačili čudovať. Najčastejšie zdroje mikroplastov sú:
- Balenie potravín – už samotné otvorenie plastového obalu uvoľňuje stovky častíc.
- Kuchynské dosky a riad – plastové dosky na krájanie či poškriabané panvice uvoľňujú tisíce častíc pri každom použití.
- Nádoby na skladovanie a ohrev – plastové krabičky v mikrovlnke vedia „pustiť“ milióny mikroplastov.
- Fľaše na vodu – každé otvorenie uzáveru pridáva do vody stovky častíc.
- Čajové vrecúška – jedno jediné môže uvoľniť miliardy nanočastíc plastu do šálky.
- Špongie a handričky – pri umývaní riadu sa z nich uvoľňujú milióny častíc.
Mikroplasty v krvi aj v mozgu: Čo spôsobujú? Odborník varuje, že ich bude ešte viac - ROZHOVOR
Čo s tým? Praktické tipy, ako jesť menej mikroplastov
Dobrou správou je, že nemusíte zo dňa na deň vyhodiť všetok plast. Malé zmeny v kuchyni dokážu veľa.
1. Uprednostnite sklo, oceľ a keramiku
Namiesto plastových dosiek používajte drevené alebo bambusové, pri krabičkách siahnite po skle či nereze. Aj pri varení je lepšie investovať do kvalitného hrnca alebo panvice, ktoré vydržia roky a neuvoľňujú častice.
2. Filtrujte vodu
Či už pijete vodu z kohútika alebo kupujete balenú, šanca, že obsahuje mikroplasty, je vysoká. Jednoduchý uhlíkový filter v džbáne dokáže zachytiť až 90 % z nich.
3. Vyhýbajte sa ultraspracovaným potravinám
Čím viac krokov potravina prešla vo výrobe, tým viac šancí mala absorbovať mikroplasty. Stavte na čerstvé, celozrnné a lokálne suroviny.
4. Oplachujte ryžu, mäso a zeleninu
Výskumy ukazujú, že premytie ryže zníži obsah mikroplastov až o 40 %. Podobne opláchnutie mäsa či rýb pred varením pomôže aspoň čiastočne.
5. Pozor na teplo
Nikdy nezohrievajte jedlo v plastových nádobách. Vysoká teplota z nich uvoľňuje obrovské množstvo častíc. Horúce polievky alebo čaj nelejte do plastových pohárov.
6. Vymeňte kuchynské špongie
Syntetické špongie patria medzi najväčších znečisťovateľov. Nahradiť ich môžete napríklad prírodnými alebo bavlnenými utierkami.
7. Kontrolujte kuchynské pomôcky
Ak je doska na krájanie plná rýh alebo panvica poškriabaná, je čas ich vymeniť. Práve poškodený povrch uvoľňuje najviac mikroplastov.
Prekvapivý objav vedcov: Ako sa naše telo môže brániť mikroplastom
A čo soľ a čaj?
Niektorým potravinám sa mikroplasty takmer nedajú odobrať. Soľ je typický príklad – až 90 % bežne dostupných značiek obsahuje plastové častice. Riešením môže byť hľadať soľ z menších, dôveryhodných zdrojov alebo obmedziť jej nadmernú spotrebu.
Podobne je to s čajovými vrecúškami – ak máte radi čaj, radšej siahnite po sypaných variantoch. Chuť je výraznejšia a šanca, že si namiesto byliniek dáte plast, dramaticky klesá.
Prečo sa oplatí urobiť zmeny?
Aj keď zatiaľ vedci len skúmajú, aké zdravotné dôsledky mikroplasty spôsobujú, nálezy sú alarmujúce. Častice našli v krvi, pľúcach, placente či dokonca v ľudskom mozgu. Nie je zatiaľ jasné, či zostávajú v tele navždy alebo prejdú tráviacim traktom bez väčších následkov. No pravdepodobne ovplyvňujú naše črevné mikroorganizmy a môžu preniknúť aj do krvného obehu.
Ak si uvedomíme, že ročne môžeme „zjesť“ až desiatky gramov plastu – hmotnosť jednej misky cereálií – už to samo osebe stačí, aby sme zbystrili pozornosť.
Menej plastu = viac kontroly
Plast je materiál, ktorému sa úplne nevyhneme. Ale to, čo môžeme urobiť, je znížiť jeho množstvo v našom jedálničku a domácnosti. Nemusíte meniť celý životný štýl zo dňa na deň. Stačí si vybrať jednu či dve zmeny – vymeniť plastovú fľašu za sklenenú, začať filtrovať vodu alebo prejsť na sypaný čaj.
Každý krok sa počíta. A hoci mikroplasty nezmiznú zo sveta okamžite, vy si môžete dopriať pocit väčšej kontroly nad tým, čo denne vkladáte do svojho tela.