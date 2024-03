Revolúcia v získavaní vody? Výskumníci premieňajú hmlu na čistú pitnú vodu

V snahe riešiť globálnu vodnú krízu, tím vedcov z ETH Zurich a Inštitútu Maxa Plancka pre výskum polymérov v Mainzi predstavil prielomovú technológiu. Ich inovácia spočíva v unikátnej metóde, ktorá zbiera hmlu a následne ju premieňa na čistú pitnú vodu, čo otvára nové možnosti pre oblasti trpiace nedostatkom vody.

Inovatívny prístup k pitnej vode

Výskumníci využívajú špeciálne navrhnutú sieť z kovového drôtu, ktorá je potiahnutá unikátnou zmesou polymérov a oxidu titaničitého. Tento inovatívny materiál má schopnosť zachytiť kvapôčky vody z hmlistého vzduchu a súčasne eliminovať prítomné znečisťujúce látky. Oxid titaničitý tu zohráva dvojitú úlohu – nielenže pomáha zbierať vodu, ale aj ju čistí prostredníctvom chemických reakcií, ktoré rozkladajú škodlivé organické zlúčeniny.

Energeticky účinná a udržateľná technológia

Tento systém je navrhnutý tak, aby bol vysoko efektívny a energeticky nenáročný. Vďaka použitiu solárnych panelov na napájanie a schopnosti oxidu titaničitého reaktivovať sa pod slnečným žiarením, je tento proces extrémne udržateľný. Len polhodina slnečného svitu stačí na to, aby bol oxid titaničitý aktívny počas ďalších 24 hodín. Tento aspekt robí technológiu ideálnou pre použitie v rozvojových krajinách a odľahlých oblastiach, kde je prístup k energii a čistej vode obmedzený.

Široké spektrum aplikácií

Okrem získavania pitnej vody môže byť táto technológia využitá aj v priemyselných aplikáciách, napríklad na regeneráciu vody z chladiacich veží. Tým sa otvára možnosť znovu použiť vodu, ktorá by inak bola stratená, a zároveň zabezpečiť, že je čistá a bez znečisťujúcich látok. Tento prístup má potenciál nielen zlepšiť efektivitu vodného hospodárstva v priemysle, ale aj prispieť k ochrane životného prostredia. „V chladiacich vežiach para uniká do atmosféry. Bolo by zmysluplné zachytiť časť tejto vody predtým, ako unikne, a zabezpečiť, aby bola bez znečisťujúcich látok, ak ju chcete znovu zaviesť do životného prostredia,“ vysvetľuje jeden z vedcov ETH Zurich, Thomas M. Schutzius.

Siete na zber hmly môžu byť nasadené v rôznych častiach sveta, vrátane Peru, Bolívie, Čile, Maroka a Ománu, kde je hmla bežným javom. Tým sa otvárajú nové cesty pre zabezpečenie prístupu k čistej pitnej vode v regiónoch, kde je to najviac potrebné. Výskumný tím už úspešne testoval tieto siete v laboratórnych podmienkach aj v malej poloprevádzke, čo naznačuje, že technológia je pripravená na ďalšie rozšírenie a aplikáciu v praxi.