Extrémne horúci február ohrozil produkciu tejto obľúbenej pochúťky

V posledných rokoch čelí západná Afrika, región známy ako najväčší svetový vývozca kakaa, bezprecedentným výzvam, ktoré ohrozujú nie len zdravie a životy miestnej populácie, ale aj globálny priemysel čokolády. Február 2024 sa zapísal do histórie ako mesiac, kedy túto oblasť zasiahli extrémne vysoké teploty. Táto skutočnosť má priamy dopad na úrodu kakaa a následne na ceny čokolády po celom svete.

Extrémne horúci február

Výskum uskutočnený skupinou vedcov World Weather Attribution odhalil, že februárové horúčavy boli o 4°C teplejšie. Štúdia navyše zistila, že takéto extrémne teploty by sa vo svete bez klimatických zmien vyskytovali menej ako raz za storočie, avšak v súčasnosti predstavujú udalosť raz za desaťročie.

Najsilnejšie horúčavy zasiahli región od 11. do 15. februára, kedy teploty dosahovali nad 40°C, čo v kombinácii s vysokou vlhkosťou vytvorilo pre ľudské telo mimoriadne nebezpečné podmienky. Izidine Pinto z Kráľovského holandského meteorologického inštitútu zdôrazňuje, že teplotný index dosahoval hodnoty 50°C, čo je pre ľudí veľmi nebezpečné. Február 2024 bol celosvetovo najhorúcejším februárom, aký bol kedy zaznamenaný, deviaty mesiac v rade, kedy bol takýto rekord prekonaný.

Tieto extrémne podmienky nielenže ohrozujú zdravie miestnej populácie, ale majú aj priamy vplyv na poľnohospodárstvo. Farmári z Pobrežia Slonoviny hlásia, že vysoké teploty a nedostatok dažďa výrazne poškodzujú ich úrodu. Dôsledkom je, že v marci veľké kakaové závody v regióne museli zastaviť alebo obmedziť spracovanie kakaa kvôli neschopnosti nakúpiť dostatočné množstvo bôbov za stále rastúce ceny.

Budúcnosť kakaa a čokolády

Svetové ceny kakaa, kľúčovej zložky čokolády, v posledných rokoch výrazne vzrástli, čo je priamo spojené so škodami na úrode spôsobenými klimatickými zmenami. Ak sa nepodniknú kroky na zmiernenie emisií skleníkových plynov, predpovedá sa, že takéto extrémne teploty by mohli byť ešte častejšie, čo by malo ďalší negatívny vplyv na globálnu produkciu kakaa.

Apel na globálne opatrenia

Situácia v západnej Afrike poukazuje na naliehavú potrebu globálneho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov a o prispôsobenie sa meniacej sa klíme. Je nevyhnutné, aby rozvinuté krajiny poskytli podporu rozvojovým krajinám v boji proti klimatickej kríze, čo zahŕňa investície do udržateľného poľnohospodárstva, ochrany prírodných zdrojov a rozvoja technológií, ktoré sú menej závislé od fosílnych palív.

Vplyv na spotrebiteľa

Rastúce ceny kakaa majú priamy dopad na spotrebiteľské ceny čokoládových výrobkov. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, ktoré sú tradične spojené s konzumáciou čokolády, by sa spotrebitelia mohli stretnúť s výrazne vyššími cenami za svoje obľúbené sladkosti. Tento trend nie je len otázkou luxusu; pre mnohé západné spoločnosti je to aj znamenie hlbších globálnych problémov, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť.