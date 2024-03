Ako recyklujú Slováci? Zmeny, ktoré nás čakajú, budú prísnejšie

Svetový deň recyklácie, ktorý sa sme oslávili 18. marca, je pomerne novým sviatkom. Pripomíname si ho od roku 2018. Otázka odpadu a recyklácie je totiž vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny viac než naliehavá. Nárast odpadu, ktorý produkujeme, totiž nedokážeme recyklovať a následne končí na skládkach. Z environmentálneho hľadiska je skládkovanie najhoršie riešenie problematiky odpadu, ktoré výrazne prispieva ku skleníkovému efektu. Priemer štátov Európskej únie (EÚ) v podiele skládkovaného komunálneho odpadu je nižší ako má Slovenská republika. Kým Slovensko disponuje údajom 40% skládkovaného komunálneho odpadu, priemer EÚ je 26%.

„Aby Slovensko dokázalo čeliť novým ambicióznym cieľom EÚ, musí jednoznačne meniť nastavenie zo skládkarskej veľmoci na štát s efektívne nastaveným systémom recyklácie. A to spôsobom podpory výstavby nových zariadení a kapacít na spracovanie odpadu, ako aj zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadu,“ hovorí Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. V oblasti komunálneho odpadu EÚ stanovila ambiciózne ciele recyklácie, podľa ktorých majú členské štáty EÚ dosiahnuť do roku 2025 najmenej 55% úroveň recyklácie komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 %, v prípade odpadov z obalov je cieľ až 70 % a do roku 2035 až 65 % úroveň recyklácie komunálneho odpadu.

Najväčší prispievatelia odpadu

K tvorbe odpadov v poslednej dobe výrazne prispieva produkciu odpadu z e- commerce, ktorú tvoria obalové materiály. „Tieto obaly vytvárajú značné množstvo odpadu, ktorý sa musí zbierať, triediť, recyklovať alebo likvidovať. Pred pár dňami uzavretá predbežná politická dohoda predsedníctva Rady Európskej únie a zástupcov Európskeho parlamentu posúva návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, záväzných aj pre online platformy, k definitívnym záväzkom pre štáty EÚ. Hospodárske subjekty, vrátane eshopov, ktoré prvýkrát sprístupňujú na trh veľké domáce spotrebiče, budú musieť zabezpečiť, aby už od 1. januára 2030 bolo 50 % výrobkov sprístupnených v opakovane použiteľných prepravných obaloch a v roku 2040 až 90%,“ hovorí o nových nariadeniach Petra Csefalvayová. Rastúci odpad z online nakupovania potvrdil aj prieskum startupu Repetito, ktorý sa podieľa na znížení odpadu produkciou vratných obalov pre e- commerce. „V roku 2021 urobilo aspoň jeden online nákup až 46 % Slovákov a doručilo sa okolo 120 miliónov zásielok, ktoré vyprodukovali 30 tisíc ton odpadu. V 80 % prípadov sú objednávky zabalené v kartóne a v 20 % v plastovom obale. E-commerce bude potrebovať vratné a opakovane použiteľné obaly, aby sa dosiahla európska požiadavka klimatickej neutrality obehového sektora,“ hovorí Ivan Štefina, CEO Repetito.

Slováci začínajú byť zodpovednejší

Prieskum startupu Repetito sa zameral na spôsoby, akými sa spotrebitelia obalov z online nákupov zbavujú. „Pozitívne je, a potvrdil to aj náš prieskum, že čoraz viac Slovákov sa správa zodpovedne k recyklácii a začína si uvedomovať, aký má tvorba odpadu dopad na klimatické zmeny,“ hovorí Ivan Štefina. Z výsledkov vyplýva, že viac ako polovica opýtaných (55%) obaly zahadzuje do separovaného odpadu. Skoro štvrtina opýtaných (24%) ďalej využíva obalové materiály, napríklad na uskladnenie vecí. Viac ako 13% opýtaných obaly hromadí a neskôr separuje. Prostredníctvom komunálneho odpadu sa obalových materiálov zbavuje 7% opýtaných. Zvyšné percento využíva obaly na kreatívne projekty či domáce dekorácie. Reprezentatívny prieskum pre startup Repetito, na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov tiež zistil, že až 70% Slovákov zrealizuje online nákup tovarov a služieb jeden až trikrát do týždňa. „Z našich výsledkov je zrejmé, že potreba riešenia odpadu z online nakupovania je naliehavá a rovnako aj zavádzanie prvkov udržateľnosti do online prostredia,“ hovorí Ivan Štefina.

Finálne legislatívne schválenie dokumentu o odpadoch a obaloch z odpadov, ktoré bude platiť pre všetky členské štáty Európskej únie sa očakáva v prvom polroku 2024. „Návrh nariadenia počíta so stanovením zníženia množstva odpadu z obalov v prepočte na obyvateľa do roku 2030 o 5 %, do roku 2035 o 10 % a do roku 2040 o 15 % oproti roku 2018. Predpokladá sa sprísnenie požiadaviek na registráciu e-shopov za účelom overovania ich plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov,“ upozorňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.