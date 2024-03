Okná a dvere ako cesta k zelenej výstavbe a obnove budov

Výstavba domu, obzvlášť v dobe, kedy vládnu prísne energetické štandardy, sa teší širokej ponuke okien, vchodových, ale aj interiérových dverí. Niekedy však môžeme byť zmätení, keď nevieme, podľa čoho si máme vybrať. Aké štandardy musia spĺňať okná a dvere, aby prispeli k zelenej stavbe?

Vhodné okná a vchodové dvere majú veľký vplyv na energetickú náročnosť budov. To, či si na svoj nový alebo prerábaný dom vyberiete okná plastové, hliníkové alebo drevené, je v zásade len otázka vkusu a finančných možností. Všetky materiály totiž musia spĺňať štandardy a normy odolnosti, tepelného odporu a ďalších premenných.

Stávkou na istotu sú okná, ktoré spĺňajú slovenskú technickú normu STN EN 14351-1 + A2. Tá definuje súbor vlastností, ktoré musia byť dodržané, napríklad odolnosť zaťaženia vetrom, vzduchotesnosť, vodotesnosť, mechanickú pevnosť, životnosť opätovného otvárania a zatvárania, odolnosť proti vlámaniu a podobne.

Zelené z recyklátu

Debata o tom, či to budú „áčka“ alebo „béčka“, ktoré hovoria o hrúbke, je dnes už bezpredmetná. Zmysel mala pred tridsiatimi rokmi, keď menšia hrúbka profilov (60 mm) znamenala menší počet komôr a väčšia hrúbka vyšší počet komôr, pričom materiál musel vydržať namáhanie bez toho, aby sa poškodil zvar v rohu okna.

Dnes je už situácia iná, zmenili sa technologické a výrobné postupy, preto hrúbka profilu by nemala byť to, čo rozhoduje.

Ak chcete naozaj zelené bývanie, ktoré šetrí náklady na energie, ale zároveň je ohľaduplné k životnému prostrediu ako celku, môžete siahnuť po oknách a dverách vyrobených z recyklátu. Ak si vyberiete výrobcu, ktorý má dlhú tradíciu, dobrý záručný a pozáručný servis, málo reklamácií a najmä dobré referencie, určite ste na dobrej adrese. Môžete si byť istí, že do vývoja a výroby investoval nemalé prostriedky a je popredu v porovnaní s výrobcom, ktorý deklaruje, že PVC okná sú z prvotnej receptúry. Navyše, podľa zákona musí každý výrobok obsahovať isté percento recyklovaného materiálu.

Kvalitné okná a dvere musia v prvom rade spĺňať tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti, vhodnú bezpečnostnú triedu a rozmerové možnosti.

Kvalita prevedenia

V procese výberu, zamerania aj osádzania okien by ste rozhodne nemali obísť odborníkov. Ani tie najkvalitnejšie a najdrahšie okná (pričom cena nie je vždy zárukou kvality) nebudú fungovať spoľahlivo a neprispejú k dobrej energetickej bilancii stavby, pokiaľ nebudú správne osadené. To si vyžaduje vhodné materiály a zachovanie pracovných postupov, ktoré určil výrobca.

Okrem zimy sú na osádzanie otvorových konštrukcií vhodné všetky ročné obdobia. „Ideálne sú dni, keď sa teploty nešplhajú príliš vysoko. Okrem tepelnej rozťažnosti plastov sa tak vyvarujeme prílišnému vysychaniu doplnkových a ostatných materiálov používaných pri osádzaní okien, ako sú tmely, lepidlá, omietky a podobne,“ odporúča Branislav Augustín, odborník na stavby a rekonštrukcie zo Sika.

O úspechu osadenia alebo výmeny okien rozhoduje do veľkej miery prepojenie všetkých materiálov a izolácií. Efektívne napojenie závisí od skutkového stavu konštrukcie. Existuje viacero detailov napájania okien a parapetov na jestvujúce konštrukcie cez rôzne profily (APU lišty, pásky) v kombinácii s tmelmi. Myslieť treba aj na správne napojenie tepelnej izolácie a hydroizolácie, na čo sa dá použiť napríklad striekaná PUR pena.

„Stavebný zásah do konštrukcie je vždy spojený s rizikom jej poškodenia a narušenia skladby použitých materiálov. PUR izolácia má výhodu v tom, že sa po osadení okien dá doplniť, pričom poškodenie funkčnosti izolácie je minimálne,“ poradil Lukáš Kmenta, country manažér pre HBS pre Čechy a Slovensko.

Upozornil však, že nie je vhodné kombinovať rôzne izolačné materiály, napríklad PUR penu s polystyrénom. „Každá izolácia má špecifické parametre priepustnosti vodných pár, nasiakavosti, súčiniteľov tepelnej vodivosti a ďalších. Kombinovaním izolačných materiálov by sa mohlo stať, že sa každá časť izolácie bude správať inak,“ dodal Kmenta.

Staré za nové

Aj staršia nehnuteľnosť môže byť energeticky menej náročná vďaka výmene okien a dverí. Okrem veku a funkčnosti je najčastejším dôvodom výmeny okien ich rosenie. „Okná treba vymeniť aj v prípade, že sú plesnivé tesnenia, nefunkčné otváranie a zásadne poškodené rámy a sklá,“ upozornil Augustín.

Ak sa budú fasádne alebo strešné okná vymieňať v pomere kus za kus a nebude sa meniť ich veľkosť ani tvar, nie je potrebné stavebné povolenie. V prípade bytu treba súhlas správcu bytov. Ak by sa menila farebnosť, členenie alebo veľkosť okien, treba sa na stavebnom úrade informovať o potrebe stavebného povolenia, resp. o nutnosti ohlásenia stavby.

„Hlavne si treba premyslieť, či sa budú okná a dvere meniť z exteriéru alebo zo strany interiéru. Hrubá sila môže v značnej miere poškodiť ostenia, nadpražia aj parapety okien. Preto treba opatrne narezať už jestvujúce omietky a zateplenie, aby bolo poškodenie povrchov v okolí okenných otvorov čo najmenšie,“ odporúča odborník zo Sika.

Tipy a triky

Dobre tesniace okná zabraňujú únikom tepla, resp. prenikaniu teplého vzduchu do interiéru v lete. Zároveň izolujú od hluku. Aby bola ich funkčnosť ešte vyššia a prinášali vyššiu úsporu, ako aj čo najvyšší komfort bývania, treba okná skombinovať s vhodnou tieniacou technikou. Na výber sú vonkajšie aj vnútorné žalúzie, rolety rôznych druhov, markízy a ďalšie prvky.

Životnosť plastových okien je 25 až 30 rokov a okrem čistenia a drobných úprav zatvárania a otvárania si za ten čas nevyžadujú väčšiu údržbu. Na druhej strane, keď praskne na plastovom okne sklo, treba vymeniť celé okno.

Kvalita, životnosť a vzhľad drevených okien sú dané najmä ich spracovaním a povrchovou úpravou. Na väčšie presklené plochy (napríklad francúzske okná) a na strany, ktoré sú výrazne namáhané vplyvom počasia, sa odporúčajú hliníkové okná.

Pokiaľ ide o dvere, na kvalitu bývania a spotrebu energií majú vplyv aj interiérové dvere. „Okrem toho, že by mali dobre vyzerať a interiér dotvárať, treba dbať aj na kvalitné utesnenie, ich tepelno-izolačné a akustické vlastnosti. Na trhu sú výrobcovia ponúkajúci nielen široký výber dekorov, ale aj zaujímavých, patentovaných technických riešení osadenia a otvárania dverí, aby dokonale zapadli do priestoru, šetrili miesto, ak treba, a zároveň zvyšovali komfort užívania nehnuteľnosti,“ povedal Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

Výmena okien a dverí na staršej nehnuteľnosti zásadne zníži tepelné straty, ale mal by to byť len začiatok prác smerujúcich k zelenému bývaniu. „Povedal by som, že zo 100 % tepelných strát tvoria tepelné úniky cez okná polovicu. Po ich výmene ste teda v polovici cesty k markantnému zvýšeniu energetickej úspory. Výmenou okien by sa rekonštrukcia a obnova domu mala začať a na ňu by mali nadväzovať všetky práce na fasáde a vnútorných omietkach. Výsledkom bude zásadné zníženie energetických nákladov a zvýšenie kvality bývania,“ uzatvára Augustín zo Sika.