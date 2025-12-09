EÚ sa dohodla na oslabení a odložení pravidiel pre ekologické podnikanie

Európske vlády a zákonodarcovia v utorok dosiahli dohodu o zmiernení a odložení nových environmentálnych a ľudskoprávnych pravidiel, čím prekonali kľúčovú prekážku v snahe zjednodušiť regulácie Európskej únie, ktoré sú považované za príliš zaťažujúce pre podniky.
Európska rada, zastupujúca členské štáty, oznámila, že jej vyjednávači dosiahli dohodu s predstaviteľmi Európskeho parlamentu o „zjednodušení“ dvoch legislatívnych návrhov, ktoré sú síce oceňované občianskymi organizáciami, no nepopulárne medzi firmami. „Splnili sme náš sľub odstrániť zaťaženia a pravidlá a posilniť konkurencieschopnosť EÚ,“ uviedla Marie Bjerreová, ministerka pre európske záležitosti Dánska, ktoré predsedá EÚ.
Dohoda prichádza v čase, keď obavy zo spomalenia európskeho rastu presmerovali pozornosť bloku na konkurencieschopnosť a odklonili ju od klimatických a environmentálnych cieľov predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, čo vyvolalo znepokojenie medzi zelenými aktivistami.
Prvým textom, ktorý parlament a zástupcovia vlád v utorok schválili na zmiernenie, je smernica o korporátnej udržateľnosti (CSRD), ktorá vyžaduje od veľkých firiem poskytovať investorom a ďalším „zainteresovaným stranám“ informácie o ich dopadoch na klímu a emisiách a krokoch na ich obmedzenie.
Druhým je smernica o náležitej starostlivosti v oblasti korporátnej udržateľnosti (CSDDD), ktorá požaduje, aby veľké spoločnosti riešili „negatívne dopady na ľudské práva a životné prostredie“ vo svojich dodávateľských reťazcoch po celom svete.
Dohoda obmedzuje rozsah CSRD na firmy s viac ako 1 000 zamestnancami a čistým obratom najmenej 450 miliónov eur, zatiaľ čo CSDDD sa bude vzťahovať len na spoločnosti s viac ako 5 000 zamestnancami a obratom 1,5 miliardy eur. Ďalej posúva už odložený termín na splnenie požiadaviek CSDDD o jeden rok na júl 2029 a úplne ruší povinnosť firiem prijímať prechodový plán na zmiernenie klimatických zmien.