Ekomodernizmus označuje jadrovú energiu za udržateľnú a sú aj za GMO

Takmer v rovnakom období pred rokom po hodinách vášnivej diskusie hlasovali členovia fínskej Strany zelených za podporu jadrovej energie. Stali sa tak svetovými priekopníkmi medzi „zelenými“, ktorí vedú kampaň za predĺženie životnosti existujúcich jadrových reaktorov, ako aj za budovanie nových jadrových elektrární. Vo svojom manifeste pritom označili tieto technológie za „udržateľnú energiu“.

Úspešné vyvrcholenie dlhoročného úsilia

Pre Teu Törmänen, ktorá je tiež členkov fínskej Strany zelených, bol uvedený výsledok úspešným vyvrcholením dlhoročných snáh, v rámci ktorých ochrancovia životného prostredia stáli ortodoxne proti nukleárnej energii. Törmänen a ďalší členovia strany pôsobiaci v oblasti vedy a techniky tvrdia, že len prijatím jadrovej energie a iných technológií možno planétu dostatočne rýchlo dekarbonizovať tak, aby sme zabránili úplnému rozvratu klímy. Pre mnohých členov kampane to bol toto dlho očakávaný moment a štart novej etapy.

Narastajúca úzkosť z rozsahu klimatickej a ekologickej krízy ide ruka v ruke so strachom z budúcnosti a spoločne tak nahrávajú zúfalým kalkuláciám a prijímaniu rôznych radikálnych rozhodnutí. Pre niektorých ekológov to v praxi neraz znamená, že prijímajú technológie, ktoré by v minulosti považovali za neprijateľné.

Environmentálne hnutie vedené Törmänen sa označuje ako pro-nukleárne a pro-GMO vegáni, ktorí prišli otriasť súčasným ekologickým hnutím. Hnutie predstavuje nový prúd vytvorený zo skupiny pro-technologických environmentálnych kampaní, ktorého členovia veria, že zdvojnásobenie technológií na planéte a rýchly rozvoj technologií je kľúčom k riešeniu klimatických a ekologických kríz súčasnosti.

Čo ponúka nový prúd?

Vo videu, s ktorým prišiel do kontaktu aktivista a publicista v oblasti životného prostredia z britského denníka The Guardian, George Monbiot, vyzvali verejnosť, aby sa stala vegánskou a nahradila konzumáciu živočíšnych produktov tukmi a bielkovinami pestovanými v geneticky modifikovanej mikrobiálnej polievke.

V Nemecku predtým viedli kampaň aj za to, aby vláda ukončila postupné vyraďovanie jadrovej energie, vo Fínsku a v Holandsku pomohli zaistiť budúcnosť tohto odvetvia. Na úrovni EÚ zase presadzovali, že jadrová energia by mala byť zahrnutá do taxonómie zelenej energie a zároveň viedli kampaň proti cieľom bloku ekologického poľnohospodárstva a dlhodobého zákazu geneticky modifikovaných plodín. Hnutie je vo svojej činnosti podporované a financované rôznymi filantropmi.

Manifest ekomodernizmu RePlant má svoje korene v sieti ekomodernistických skupín a spoločností zakladaných od roku 2015. Ten sa odklonil od tradičnej environmentalistickej filozofie a namiesto volaní po živote ľudí v súlade s prírodou, presadzujú v rámci udržateľnosti zdvojnásobenie objemu technológií ako prostriedku na minimalizáciu ľudského vplyvu na Zem, vďaka čomu bude podľa nich možné zabezpečiť miliardy ľudí na planéte v nasledujúcich rokoch.

Dekarbonizácia najrýchlejšie s jadrom

Šetrenie s pôdou sa stalo jadrom spomínaného manifestu s cieľom obnoviť čo najväčšiu časť svetového povrchu koncentráciou ľudskej činnosti na vybraných miestach. Nakoniec napísali, že technológia by mohla oddeliť ekonomický rast od planetárnych systémov a múdre využívanie jadrovej energie, genetické modifikácie a intenzívne poľnohospodárstvo, by viedlo k dobrému alebo dokonca veľkému antropocénu.

Dekarbonizácia pôjde podľa nich ľahšie s jadrom a RePlanet tiež verí, že atómová energia je jediným spôsobom, ako uspokojiť energetické potreby ľudstva a rýchlo sa rozvíjajúceho sveta, ktorý je potrebné čo najrýchlejšie dekarbonizovať.

Jadrová energia je podľa nich najefektívnejším zdrojom energie, aký bol kedy vynájdený. Je podľa nich na rôznych úrovniach 300-krát efektívnejšia v oblasti šetrenia s pôdou v porovnaní s veternou energiou, 150-krát efektívnejšia, ako solárna energia a 4 000 až 5 000-krát efektívnejšia, ako biopalivá.

Fínsko je zlatým štandardom toho, čo by chcelo RePlanet dosiahnuť aj na iných miestach a v iných krajinách planéty. Ekomodernistom sa tam podarilo presvedčiť zelených, aby prijali jadrovú energiu a označili ju ako udržateľnú a v decembri minulého roka odstránili aj obmedzenia s GM. S 20 kreslami vo fínskom parlamente majú takéto politické rozhodnutia možnosť uplatnenia aj v praxi.

Druhá strana veci

Ekomodernisti sa snažia presvedčiť aj Veľkú Britániu, aby prijímala uvedené a mnohé ďalšie opatrenia. Keď sa však pronukleárni aktivisti minulý rok objavili na protestoch v Glasgowe, boli obvinení z toho, že sú platení z priemyslu.

Kritici presnej fermentácie, ktorá je ďalším riešením presadzovaným ekomodernistami, tvrdia, že v praxi ide o komplikovanú technológiu náchylnú na centralizáciu, pričom ľudia potrebujú najmä dostupné lokálne, odolné a prirodzené zdroje potravy. Ekomodernizmus možno nie je najpopulárnejší smerom medzi tými, ktorí sa snažia riešiť planetárnu krízu vytvorenú ľudstvom, je však jednou z možností a šancí, ktorú zrejme ako ľudstvo dostaneme.