Uhlíkovo neutrálny betón – pomôže inovatívny materiál naplniť záväzok Európy?

Cieľ Európy, vrátane Slovenska, je stať sa do roku 2050 prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Ako to dosiahnuť? Pomôcť môže uhlíkovo neutrálny betón.

Stavebný priemysel sa významne podieľa na vplyve klimatických zmien a predstavuje až do 37% z celosvetových emisií. Ak chce Európa, vrátane Slovenska, splniť svoj záväzok a stať sa do roku 2050 prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom, musí stavebníctvo premyslieť možnosti, ako tento cieľ naplniť – a to najmä v dvoch oblastiach – zmeniť výrobné postupy a použiť ekologické materiály, ako je napríklad uhlíkovo neutrálny betón od Seratech.

Inovatívny materiál, ktorý získal cenu Obel Award

Britská spoločnosť Seratech, ktorú založili doktorandi Sam Draper a Barney Shanks, aby komercializovali svoj výskum na Imperial College London, navrhla uhlíkovo neutrálny betón, o ktorom tvrdí, že je lacný a ľahko použiteľný. Tento prototyp inovatívneho materiálu dokonca vyhral cenu Obel Award zameranú na architektúru.

Cement je zodpovedný za 8 percent emisií

Seratech nahrádza časť obsahu cementu v betóne typom oxidu kremičitého vytvoreného pomocou oxidu uhličitého zachyteného priamo z továrenských komínov. Týmto spôsobom možno nahradiť len maximálne 40 percent obsahu cementu v betóne. Podľa spoločnosti Seratech sa v betóne ukladá viac uhlíka, ako sa emituje pri výrobe cementu, vďaka čomu je celkovo uhlíkovo neutrálny.

Práve cement, ktorý je kľúčovou zložkou betónu, je zodpovedný za približne osem percent celosvetových emisií.

„Po rozšírení a implementácii má Seratech potenciál výrazne znížiť celkové emisie uhlíka zo stavebného priemyslu,“ uviedla porota Obel Award.

Zatiaľ čo iné spoločnosti a výskumníci pracujú na technológiách na nahradenie všetkého cementu v betóne, Seratech hovorí, že jeho nápad má tú výhodu, že je najpraktickejší a použiteľný v blízkej budúcnosti.

„Výmena všetkého portlandského cementu je v súčasnosti jediným spôsobom, ako dosiahnuť uhlíkovo neutrálny betón,“ hovorí Draper. „Tento prístup má však značné nevýhody. Suroviny pre tieto spojivá, často označované ako ‚geopolyméry‘, nie sú dostupné v požadovanom rozsahu, aby spôsobili výrazný pokles súčasnej výroby cementu a emisií,“ vysvetľuje.

Podľa Drapera naproti tomu suroviny potrebné pre výrobnú technológiu spoločnosti Seratech – oxid uhličitý z priemyslu a olivín, kremičitan horečnato-železitý – sú dostupné vo veľkom množstve po celom svete.

Už dnes je neskoro

Ďalšou veľkou výhodou tejto technológie je, že ju možno integrovať do existujúcich procesov výroby betónu bez veľkých zmien v praxi, čím sa urýchli implementácia. Oxid kremičitý sa môže na mieste zmiešať s portlandským cementom rovnako ako s iným doplnkovým cementovým materiálom.

„Uhlíkovo neutrálny materiál má odlišné chemické vlastnosti ako cement, čo môže vyvolať otázky týkajúce sa jeho dlhodobej pevnosti a trvanlivosti,“ hovorí Draper. „Preto je stavebný priemysel opatrný pri jeho použití a môže to mať významné dôsledky pri poistení budov atď.. Ľudstvo si však nemôže dovoliť čakať 20 až 50 rokov, kým sa tento materiál osvedčí. Už dnes je neskoro,“ upozorňuje vynálezca prototypu uhlíkovo neutrálneho betónu.

Cenu Obel, ktorá bola založená v roku 2019, každoročne udeľuje Nadácia Henrika Froda Obela na počesť výnimočného architektonického prínosu pre ľudský rozvoj. Každý rok má iné zameranie, v roku 2022 to bola uhlíková neutralita.