Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová a ďalší športovci tlačia na prijatie efektívnejších opatrení v boji proti klimatickej kríze

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová a ďalší športovci napísali list prezidentovi Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johanovi Eliaschovi, v ktorom sa hovorí o tom, že súčasné úsilie organizácie o dosiahnutie udržateľnosti je „nedostatočné“.

V liste s názvom „Náš šport je ohrozený“ apelujú viacerí športovci vrátane Shiffrinovej na vedenie, aby zmenilo svoj prístup k udržateľnosti. Shiffrinová a mnohí ďalší účastníci zimných športov sa týmto snažia o dosiahnutie výraznejšej zmeny, ktorá by robila aj zimné športy prijateľnejšie v očiach ľudí uvedomujúcich si klimatickú krízu.

Zrušenie pretekov pre nedostatok snehu, zredukované možnosti predsezónneho tréningu v dôsledku rýchleho topenia sa ľadovcov či nemožnosť produkcie umelého snehu pre vysoké teploty podľa listu navodzuje u verejnosti taký dojem, že zimné športy už nie sú oprávnené. V liste sa ďalej píše, že uvedené je dôvodom, prečo sa komunita zimných športov musí postaviť do čela v boji proti klimatickým zmenám a urobiť tento šport čo najskôr klimaticky neutrálnym. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa signatárov výzvy nevyhnutné prijať progresívne organizačné opatrenia.

„Toto sú naše najdôležitejšie preteky, vyhráme ich spoločne,“ uvádzajú v liste apelujúci športovci.

Účastníci akcie vyzvali FIS, aby sa zaviazala dosiahnuť nulovú hodnotu emisií pre všetky realizované operácie a organizované udalosti do roku 2035 alebo aj skôr, pričom do roku 2030 by mala dosiahnuť cieľ v podobe zníženia emisií o 50 % v porovnaní s aktuálnym stavom. Signatári výzvy ďalej požadujú zriadenie oddelenia udržateľnosti a zaručenie úplnej transparentnosti pri všetkých aktivitách.

V návrhu 142 športovcov, ktorí podpísali uvedený list, figurovala okrem spomínaného aj požiadavka presunúť začiatok Svetového pohára v alpskom lyžovaní na koniec novembra a jeho ukončenie na záver mesiaca apríl, pričom v súčasnosti sa sezóna otvára už v októbri. Spolu s tým žiadajú FIS o vytvorenie „geograficky rozumného kalendára pretekov“, čo by prispelo k významnému zníženiu emisií CO2. V návrhu tiež uvádzajú, že napríklad na severoamerické preteky by sa cestovalo len raz, čo by podľa tvorcov snahy znížilo CO2 o približne 1 500 ton.