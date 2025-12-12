Ako triediť odpad po Vianociach: Slováci vyprodukujú o 150-tisíc ton odpadu viac, čo s ním?

Sviatky radosti, pokoja a hojnosti prinášajú aj nečakaný ťarchu pre životné prostredie. Na Slovensku vzniká počas Vianoc a Nového roka až o 150-tisíc ton odpadu viac. Nesprávne vyhodené nápojové kartóny, sklo či plasty pritom končia v komunále, hoci by mohli dostať druhý život. Ako tomu zabrániť? Kľúčom je správne triedenie.
Vianočný boom odpadu: Prebytok, ktorý končí na skládkach
Predvianočné obdobie je nielen sviatkom nakupovania, ale aj obdobím prudkého nárastu odpadu. Podľa združenia Priatelia zeme Slováci počas sviatkov vyprodukujú až dvojnásobné množstvo odpadu oproti bežným dňom, čo predstavuje nárast až o 150-tisíc ton. Pre ilustráciu: ide o objem, ktorý za rok spracuje jediná slovenská recyklačná linka na obalové sklo.
Tento nápor predstavuje obrovskú záťaž pre spaľovne a skládky. Odborníčka Beáta Baranová z Katedry ekológie FHPV Prešovskej univerzity pripomína, že „čím viac recyklovateľných zložiek vytriedime, tým menej odpadu končí ako zvyškový, ktorý musí byť zneškodnený“.
Mýtus o dotriedovaní: Keď raz odpad skončí v komunále, je stratený
Mnohí sa mylne domnievajú, že aj zle vyhodený obal bude neskôr dotriedený. Realita je iná. Ak plast, papier, sklo či nápojový kartón skončí v komunálnom odpade, putuje na skládku alebo do spaľovne bez šance na recykláciu.
Triedením sa tak znižuje tlak na kapacity skládok a šetria sa aj suroviny. Vytriedený odpad môže byť zrecyklovaný a využitý ako druhotná surovina, čo šetrí energiu potrebnú na spracovanie prvotných materiálov.
Kde patrí nápojový kartón?
Jedným z najčastejších recyklačných omylov sú nápojové kartóny. Tie sa na Slovensku triedia rôzne, v závislosti od obce. Podľa Štěpána Ledvinu z firmy Tetra Pak platí:
vo väčšine obcí patria do žltého kontajnera s plastmi,
v niektorých lokalitách sa triedia do červeného (spolu s kovmi),
alebo samostatne do oranžového kontajnera.
Niektorí ich chybne vhadzujú do modrého kontajnera, pretože sú z väčšiny z papiera. No kartón obsahuje aj plast a hliník, a preto patrí do inej kategórie.
Najlepšou pomôckou je nálepka priamo na kontajneri, ktorá presne ukazuje, čo doň patrí.
Netreba umývať, stačí vyprázdniť a stlačiť
Častou chybou je, že ľudia radšej vyhodia neumytý obal do komunálu. To je však zbytočné. Ako upozorňuje Ledvina, nápojový kartón stačí vyprázdniť, netreba ho umývať. Podstatné je ho stlačiť, aby nezaberal miesto.
Rovnako to platí aj pre sklo, plast a iné obaly. Juraj Golej, environmentálny inžinier, vysvetľuje, že sklo sa nechá „vyhniť“ a črep sa následne spracuje. Dôležité je, aby obaly neobsahovali výrazne znečisťujúce zvyšky potravín alebo tekutín.
Ako dodáva Katarína Kretter z organizácie Envi-pak: „Znečistený odpad nie je vhodný na recykláciu a putuje rovno na skládku alebo do spaľovne.“
Aj odpad môže mať druhý život
Vianočné sviatky sú časom nadbytku, no aj zodpovednosti. Triedenie odpadu je jednoduchý krok, ktorý má veľký vplyv. Sledujte farby kontajnerov, riaďte sa nálepkami a obaly stlačte. Aj výzdoba či obal od mlieka tak môže dostať druhý život.