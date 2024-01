Klein nepostúpil do 3. kola dvojhry na Australian Open, prehral so Zverevom v päťsetovom a štyri a pol hodinovom boji

Slovenský tenista Lukáš Klein bol blízko postupu do 3. kola dvojhry na Australian Open v Melbourne. V súboji 2. kola prehral s vysoko favorizovaným Nemcom Alexandrom Zverevom po štyri a polhodinovom boji 5:7, 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (7).

Najúspešnejšie grandslamové podujatie

Turnajová šestka Zverev sa v 3. kole stretne s Američanom Alexom Michelsenom, ktorý vyradil Čecha Jiřího Lehečku. Klein napriek prehre má za sebou výborný turnaj. Vďaka trom víťazným zápasom v kvalifikácii a jednému v hlavnej súťaži dosiahol najlepší výsledok na grandslamovom podujatí v kariére.

Zverenec trénera Karola Kučeru Klein viedol 2:1 na sety a v tajbrejku štvrtého setu 3:1 aj 4:3, ale nakoniec ho prehral 5:7. V piatom sete mu súper ušiel na 3:1, ale odvážne a bez rešpektu hrajúci Slovák vyrovnal na 3:3 a neskôr viedol 5:4 aj 6:5. Napokon sa hral rozhodujúci supertajbrejk s počítaním do 10 bodov a v ňom o tesnej výhre favorita rozhodlo pár chybičiek z rakety Kleina.

Zvereva donútil hrať najlepší tenis

Zverev premenil prvý mečbal po pridlhom forhendovom údere jeho súpera. Víťaz nastrieľal 21 es, kým zdolaný hráč 13. Štatistika víťazných úderov bola jednoznačne na strane aktívnejšieho Slováka (80:49), v nevynútených chybách to však bolo opačne, z pohľadu Kleina 83:36.

„Môj súper odohral famózny zápas. Hral koncentrovane a tlačil ma z oboch strán, triafal fantastické údery. Myslím si, že na tomto mieste počas pozápasového rozhovoru mohol stáť on a ja by som o pár hodín nasadal na lietadlo do Dubaja. Som hrdý na seba, že som to zvládol, lebo to bol mentálne náročný zápas proti hráčovi, ktorý nemal čo stratiť. Donútil ma hrať najlepší tenis,“ povedal Alexander Zverev v prvom rozhovore ešte na dvorci.

Výborná novoročná forma Kleina

Dvadsaťpäťročný Klein predtým hral v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji iba na Wimbledone 2022, kde sa rozlúčil hneď v 1. kole. Vo virtuálnej podobe rebríčka ATP aktuálne poskočil zo 164. na 139. miesto. Jeho maximum je 133. priečka z mája 2023.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi má v novom roku výbornú formu. Na predchádzajúcom turnaji ATP v Brisbane sa prebojoval z kvalifikácie do 2. kola hlavnej súťaže a celkovo má v sezóne 2024 zápasovú bilanciu sedem víťazstiev a dve prehry. V Melbourne musel v prvých dvoch kolách kvalifikácie do troch setov, v treťom to zvládol v tajbrejkoch.