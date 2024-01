Nočný slalom vo Flachau rozhodlo 27 stotín, Shiffrinová v cieli so slzami a Vlhovej sa zlomila bránka (foto)

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila druhá v najprestížnejšom slalome sezóny v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Dvadsaťosemročná Liptáčka v rakúskom Flachau nestačila iba na fenomenálnu Američanku Mikaelu Shiffrinovú, v súčte dvoch jázd za ňou zaostala o 27 stotín sekundy.

Vlhová po prvom kole viedla

Úradujúca olympijská šampiónka v najtočivejšej disciplíne síce viedla po prvom kole o sedem stotín pred americkou súperkou, v druhom kole však predviedla až siedmy najlepší čas a nepripísala si 32. triumf v pretekoch SP.

Po prvom kole viedla Slovenka red Shiffrinovou a dvojicou Švédok – Annou Swennovou Larssonovou a Sarou Hectorovou. V druhej jazde sa Shiffrinová nevyhla chybičke, no zaradila sa na čelo pred Hectorovú, ktorá sa premiérovo v kariére dostala v slalome SP na pódium.

Ako posledná sa na trať vydala Vlhová a tiež mala menšie zaváhania a v konečnom účtovaní jej to nestačilo na triumf. „Bol to boj od štartu až do cieľa. Robila som veľmi veľa chýb a mala som problém s predno-zadnou rovnováhou. Bojovala som, aby som s tým, aby som zostala na trati. Postretla ma aj jedna nepríjemnosť, keď sa mi zlomila bránka, našťastie však nešla popod lyže. Inak by som sa netešila z druhého miesta. Nemám si čo vyčítať,“ uviedla Vlhová pre RTVS Šport.

Shiffrinová sa neubránila slzám

Shiffrinová mala z 94. triumfu v pretekoch SP veľkú radosť. Po 57. slalomovom víťazstve sa v prvom rozhovore neubránila slzám.

„Som veľmi hrdá na tento večer. Dokázala som sa skoncentrovať a bola som dobre pripravená. Bol to veľmi vzrušujúci večer, ako vždy tu vo Flachau,“ hovorila dojatá Shiffrinová do mikrofónu organizátorov a spomenula aj svojho priateľa Aleksandra Aamodta Kildeho, ktorý sa pri páde vo víkendovom zjazde vo švajčiarskom Wengene zranil a má po sezóne. Vyzdvihla tiež skvelú atmosféru, ktorú vo Flachau vytvorilo množstva aj slovenských fanúšikov.

Shiffrinová si utorkovým triumfom upevnila pozíciu líderky celkového hodnotenia Svetového pohára aj v poradí disciplíny. V slalome vedie o 25 bodov pred Petrou Vlhovou, tretia je priebežne Nemka Lena Dürrová. Tej preteky vo Flachau nevyšli a skončila až pätnásta. V celkovom poradí SP má Američanka náskok pre Slovenkou 227 bodov, Vlhová sa v utorok dostala cez Talianku Federicu Brignoneovú aj Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

Počas najbližšieho víkendu zavítajú najlepšie lyžiarky na Slovensko. V nízkotatranskom stredisku Jasná sa v sobotu uskutoční obrovský slalom a v nedeľu slalom.