Kisku by nesmierne potešilo víťazstvo PS nad Smerom, ale vystríha voličov menších demokratických strán

Exprezidenta Andreja Kisku by nesmierne potešilo, keby v septembrových parlamentných voľbách porazilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Zároveň však upozorňuje, aby sa všetci, čo zvažujú voliť Demokratov, stranu Sloboda a Solidarita (SaS) či Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), nenechali „zvábiť vôňou porážky“ Smeru-SD a víťazstva progresívcov, pretože sa môže stať, že pôjde o Pyrrhovo víťazstvo.

Osud je v našich rukách

„PS vysaje voličov menších demokratických strán a tie sa do parlamentu nedostanú. Smer-SD so ,svojimi priateľmi´ bez problémov získa nielen nadvládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu. A to by bola pre našu krajinu skutočná tragédia. Možno si ani nevieme dobre predstaviť, čo by nám Robert Fico a Robert Kaliňák(obaja Smer-SD) začali vystrájať,“ napísal na sociálnej sieti Kiska.

Zároveň vyzval na to, aby voliči uvažovali, diskutovali a premýšľali. „Náš osud je v našich rukách,“ uzavrel.

PS zaostáva za Smerom o štyri percentá

Z prieskumu agentúry NMS pre denník SME vyplýva, že voľby by vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22 percent, nasledovalo by PS s 18,1 percenta voličmi a strana Hlas – sociálna demokracia s 11,4 percenta priaznivcami.

Pred vstupom do parlamentu, a teda pod hranicou potrebných piatich percent, by skončilo KDH, SaS a Demokrati. Naopak, Slovenská národná strana si polepšila a prieskum jej nameral 7,3 percenta. Zber dát bol realizovaný v období od 5. septembra do 10. septembra na vzorke 1 410 respondentov.