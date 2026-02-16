Kirgizský prezident odvolal troch ministrov, upevňuje si moc pred voľbami

Kirgizský prezident Sadyr Žaparov v pondelok odvolal troch ministrov, ktorí boli považovaní za blízkych spolupracovníkov nedávno odvolaného šéfa bezpečnostných služieb Kamčybeka Tašijeva. Krok prichádza v čase, keď sa prezident pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.
Prezidentská kancelária uviedla, že funkcie stratili ministri dopravy, životného prostredia a mimoriadnych situácií. Odvolanie nasleduje po prekvapivom odvolaní Tašijeva, ktorý bol dlhodobo považovaný za Žaparovovho najbližšieho spojenca a spolu s ním fakticky riadil krajinu.
Hrozila destabilizácia
Žaparov v rozhovore pre štátne médiá uviedol, že konal s cieľom zabrániť pokusu o destabilizáciu krajiny. Tvrdil, že niektorí predstavitelia blízki Tašijevovi sa snažili odkloniť Kirgizsko „zo správnej cesty“ a podnecovať napätie medzi politickými a regionálnymi skupinami.
Kirgizsko, ktoré bolo po rozpade Sovietskeho zväzu považované za jednu z otvorenejších krajín regiónu, čelilo v posledných desaťročiach opakovanej politickej nestabilite a trom revolúciám. Žaparov sa dostal k moci po nepokojoch v roku 2020 a odvtedy postupne upevňuje svoju pozíciu a oslabuje politických oponentov.
Autoritárske tendencie
Ľudskoprávne organizácie ho obviňujú z autoritárskych tendencií, zatiaľ čo on svoje kroky prezentuje ako snahu zabezpečiť stabilitu v krajine, kde tradične zohráva významnú úlohu aj regionálne rozdelenie medzi severom a juhom.