Po takmer 20 rokoch Kirgizsko zvažuje obnovenie trestu smrti

Ústavný súd Kirgizska v stredu začal skúmať návrh zákona podporovaný prezidentom Sadyrom Žaparovom, ktorý by v krajine opäť zaviedol trest smrti. Podľa súdu by sa najvyšší trest mohol ukladať za „obzvlášť závažné sexuálne trestné činy na deťoch“ a za „vraždy spáchané s použitím znásilnenia“.
Ak súd rozhodne, že zákon je v súlade s ústavou, návrh sa vráti do parlamentu, ktorý by mal zorganizovať referendum o zmene článku 25 ústavy. Žaparov v októbri uviedol, že ide o reakciu na znásilnenie a vraždu 17-ročného dievčaťa v septembri, ktorá vyvolala v krajine so siedmimi miliónmi obyvateľov rozsiahle pobúrenie.
Kirgizskí voliči v referende odsúhlasili novú ústavu, ktorá posilní moc krátko úradujúceho prezidenta Žaparova
Posledná poprava v Kirgizsku sa uskutočnila v roku 1998, trest smrti bol zrušený v roku 2007. Krajina bola kedysi považovaná za jednu z najdemokratickejších postsovietskych republík v strednej Ázii, no viaceré organizácie na ochranu práv kritizujú zhoršujúce sa podmienky od nástupu Žaparova k moci v roku 2021.
Vysoký komisár OSN pre ľudské právaVolker Türk v októbri varoval, že obnovenie trestu smrti by predstavovalo „vážne porušenie medzinárodného práva“. Miestne ľudskoprávne skupiny zdôrazňujú, že krajina by mala skôr zlepšiť vyšetrovanie trestných činov a posilniť odbornú prípravu polície.