Si Ťin-pching a Putin sa rozprávali o nesmrteľnosti, našli riešenie ako sa dožiť až 150 rokov

Čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský vodca Vladimir Putin sa v stredu pred vojenskou prehliadkou v Pekingu rozprávali o nesmrteľnosti. Uviedla to čínska štátna televízia CCTV. „Momentálne… 70 rokov,“ poznamenal čínsky líder počas chôdze po červenom koberci na námestí Tchien-an-men vedľa Putina a severokórejského vodcu Kim Čong-una.
Putin sa potom obrátil k Si Ťin-pchingovi a prehovoril, pričom gestikuloval rukami, ale na zázname CCTV jeho slová nie je počuť. „S… rozvojom biotechnológií je možné ľudské orgány transplantovať nepretržite, ľudia by sa mohli s pribúdajúcim vekom omladiť a možno by sa dokonca stali nesmrteľnými,“ povedal Putin. „Odhady naznačujú, že ľudia by sa v tomto storočí mohli dožiť až 150 rokov,“ konštatoval Si Ťin-pching.
„Moderné prostriedky – zdravotné, medicínske, ale aj rôzne chirurgické zákroky spojené s výmenou orgánov – umožňujú ľudstvu dúfať, že aktívny život bude trvať oveľa dlhšie než dnes,“ povedal neskôr počas tlačovej konferencie ruský vládca.
Si Ťin-pching a Vladimir Putin majú po 72 rokov.