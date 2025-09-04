Si Ťin-pching a Putin sa rozprávali o nesmrteľnosti, našli riešenie ako sa dožiť až 150 rokov

Čínsky prezident a jeho ruský náprotivok majú obaja 72 rokov.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin (zľava), čínsky prezident Si Ťin-pching a severokórejský líder Kim Čong-un na vojenskú prehliadku pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Foto: Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA via AP
Čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský vodca Vladimir Putin sa v stredu pred vojenskou prehliadkou v Pekingu rozprávali o nesmrteľnosti. Uviedla to čínska štátna televízia CCTV. „Momentálne… 70 rokov,“ poznamenal čínsky líder počas chôdze po červenom koberci na námestí Tchien-an-men vedľa Putina a severokórejského vodcu Kim Čong-una.

Putin sa potom obrátil k Si Ťin-pchingovi a prehovoril, pričom gestikuloval rukami, ale na zázname CCTV jeho slová nie je počuť. „S… rozvojom biotechnológií je možné ľudské orgány transplantovať nepretržite, ľudia by sa mohli s pribúdajúcim vekom omladiť a možno by sa dokonca stali nesmrteľnými,“ povedal Putin. „Odhady naznačujú, že ľudia by sa v tomto storočí mohli dožiť až 150 rokov,“ konštatoval Si Ťin-pching.

„Moderné prostriedky – zdravotné, medicínske, ale aj rôzne chirurgické zákroky spojené s výmenou orgánov – umožňujú ľudstvu dúfať, že aktívny život bude trvať oveľa dlhšie než dnes,“  povedal neskôr počas tlačovej konferencie ruský vládca.

Si Ťin-pching a Vladimir Putin majú po 72 rokov.

