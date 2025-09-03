Kallasová kritizuje prítomnosť Putina a Kima po boku čínskeho prezidenta na prehliadke v Pekingu

Kaja Kallasová označila udalosti za výzvu pre nový svetový poriadok proti Západu a vyzvala Európu k väčšej geopolitickej aktivite.
China Parade
Zľava v prvom rade: ruský prezident Vladimir Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching a severokórejský vodca Kim Čong-un kráčajú po spoločnom fotografovaní vedúcich zahraničných delegácií pozvaných na vojenskú prehliadku pri príležitosti 80. výročia kapitulácie Japonska v druhej svetovej vojne, v Pekingu v Číne v stredu 3. septembra 2025. Foto: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Prítomnosť ruského prezidenta Vladimira Putina a severokórejského vodcu Kima Čong-una po boku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na stredajšej masívnej vojenskej prehliadke v Pekingu je podľa šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej súčasťou snáh o vytvorenie protizápadného „nového svetového poriadku“.

„Keď vidíme prezidenta Si Ťin-pchinga stáť po boku lídrov Ruska, Iránu a Severnej Kórey v Pekingu, nejde len o symboliku proti Západu, ale o priamu výzvu medzinárodnému systému založenému na pravidlách,“ povedala Kallasová novinárom.

„Nie je to len symbolické. Ruská vojna na Ukrajine je udržiavaná vďaka čínskej podpore. Toto je realita, ktorej sa Európa musí teraz postaviť. Čína a Rusko hovoria o líderstve pri zmenách, aké svet nevidel za posledných sto rokov, a o revízii globálneho bezpečnostného poriadku.“

Kallasová zdôraznila, že Európa musí lepšie uplatňovať svoju „geopolitickú silu“ tvárou v tvár globálnym otrasom. „Formuje sa nový globálny poriadok,“ povedala a dodala: „Nebude formovaný bez Európy, ale bude závisieť od toho, čo je Európa ochotná urobiť, či si uvedomuje potrebu hrať geopolitickú úlohu.“

