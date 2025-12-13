Kim Čong-un sa priznal, Severná Kórea pomáhala Rusku pri odmínovaní ukrajinského územia

Severná Kórea vyslala tento rok vojenské jednotky na odmínovanie častí ruskej Kurskej oblasti, uviedol v sobotu severokórejský líder Kim Čong-un v prejave, ktorý vysielali štátne médiá. Ide o zriedkavé priznanie zo strany Pchjongjangu o nebezpečných úlohách, ktoré boli zverené severokórejským vojakom.
Podľa juhokórejských a západných spravodajských agentúr Severná Kórea vyslala tisíce vojakov na podporu takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. Analytici tvrdia, že Rusko poskytuje Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energiu výmenou za túto podporu, čo umožňuje diplomaticky izolovanej krajine obísť prísne medzinárodné sankcie týkajúce sa jej jadrového a raketového programu.
Juhokórejské stíhačky vzlietli k čínskym a ruským lietadlám. Moskva a Peking potvrdili spoločné manévre
Kim podľa Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) privítal návrat ženijného pluku a poznamenal, že písali „listy do svojich rodných miest a dedín počas prestávok v odmínovaní“. Podľa KCNA počas 120-dňovej misie, ktorá sa začala v auguste, zahynulo deväť členov pluku. Kim udelil zosnulým štátne vyznamenania, aby „dodal večný lesk“ ich statočnosti.
„Vy všetci, dôstojníci aj vojaci, ste preukázali obrovské hrdinstvo a takmer každý deň ste prekonávali nepredstaviteľnú duševnú a fyzickú záťaž,“ povedal Kim. Obrázky zverejnené KCNA ukazujú usmievavého Kima, ako na piatkovom ceremoniáli v Pchjongjangu objíma vojakov, z ktorých niektorí sa zdali byť zranení a na invalidných vozíkoch.