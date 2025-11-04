Severná Kórea od septembra do Ruska vyslala približne 5-tisíc ženistov, aby pomohli s „rekonštrukciou infraštruktúry“, uviedol v utorok juhokórejský zákonodarca na základe informácií od tajnej služby krajiny.
Príslušníci severokórejských vojenských stavebných jednotiek „sa od septembra postupne presúvajú do Ruska a očakáva sa, že budú mobilizovaní na rekonštrukciu infraštruktúry“, povedal juhokórejský zákonodarca Lee Seong-kweun.
Zelenskyj navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom Pokrovsku
Dodal, že „boli zistené známky výcviku a výberu personálu v rámci prípravy na ďalšie nasadenie vojsk“. Juhokórejská tajná služba zákonodarcom povedala, že v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc je v súčasnosti nasadených približne 10-tisíc severokórejských vojakov.
Podľa juhokórejských odhadov vo vojne na Ukrajine zomrelo najmenej 600 severokórejských vojakov a ďalšie tisíce utrpeli zranenia. Analytici tvrdia, že Severná Kórea výmenou za vyslanie vojakov dostáva od Ruska finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energie.