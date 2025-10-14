Kiča odmietol úplatok v hodnote 500-tisíc eur, podozrivého obvinili po štyroch rokoch – VIDEO

Člen predsedníctva strany DemokratiMichal Kiča počas svojho pôsobenia ako štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia odmietol úplatok vo výške 500-tisíc eur, ktorý súvisel s tenderom za desiatky miliónov eur. Ako povedal v utorok na tlačovej besede, túto udalosť okamžite nahlásil a aktívne spolupracoval s políciou. Po štyroch rokoch bol v súvislosti s týmto prípadom obvinený podozrivý.
„Odmietam a vždy som odmietal akúkoľvek formu korupcie. Nemôžem ísť do detailov, no chcem apelovať na ľudí, aby si zvolili aj keď náročnejšiu a nepohodlnejšiu, no jednoznačne čestnejšiu cestu. Povzbudzujem celú verejnosť, musíme sa podieľať na odhaľovaní korupcie a trestnej činnosti. Nedajme sa zastrašiť. Iná cesta k zdravej spoločnosti neexistuje,“ povedal Kiča.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď ocenil prácu vyšetrovateľov a pripomenul náročnosť pokračovania vyšetrovania po rozpustení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a zmenách v Trestnom zákone.
„Trvalo štyri roky, kým bola obvinená konkrétna osoba. Chcem poďakovať vyšetrovateľom, pretože sa domnievam, že po rozpustení NAKA bolo mimoriadne náročné – pri hŕbe spisov, obmedzenom počte príslušníkov Policajného zboru, a tiež po účelových zmenách Trestného zákona – obnoviť alebo pokračovať vo vyšetrovaní,“ uviedol Naď.