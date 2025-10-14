Kiča odmietol úplatok v hodnote 500-tisíc eur, podozrivého obvinili po štyroch rokoch – VIDEO

Chcem poďakovať vyšetrovateľom, pretože sa domnievam, že po rozpustení NAKA bolo mimoriadne náročné obnoviť alebo pokračovať vo vyšetrovaní, dodal Naď.
(Zľava) Podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga, člen predsedníctva Demokratov Michal Kiča a predseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej besede. Utorok, 14. október, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
Člen predsedníctva strany DemokratiMichal Kiča počas svojho pôsobenia ako štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia odmietol úplatok vo výške 500-tisíc eur, ktorý súvisel s tenderom za desiatky miliónov eur. Ako povedal v utorok na tlačovej besede, túto udalosť okamžite nahlásil a aktívne spolupracoval s políciou. Po štyroch rokoch bol v súvislosti s týmto prípadom obvinený podozrivý.

Odmietam a vždy som odmietal akúkoľvek formu korupcie. Nemôžem ísť do detailov, no chcem apelovať na ľudí, aby si zvolili aj keď náročnejšiu a nepohodlnejšiu, no jednoznačne čestnejšiu cestu. Povzbudzujem celú verejnosť, musíme sa podieľať na odhaľovaní korupcie a trestnej činnosti. Nedajme sa zastrašiť. Iná cesta k zdravej spoločnosti neexistuje,“ povedal Kiča.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď ocenil prácu vyšetrovateľov a pripomenul náročnosť pokračovania vyšetrovania po rozpustení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a zmenách v Trestnom zákone.

Trvalo štyri roky, kým bola obvinená konkrétna osoba. Chcem poďakovať vyšetrovateľom, pretože sa domnievam, že po rozpustení NAKA bolo mimoriadne náročné – pri hŕbe spisov, obmedzenom počte príslušníkov Policajného zboru, a tiež po účelových zmenách Trestného zákona – obnoviť alebo pokračovať vo vyšetrovaní,“ uviedol Naď.

