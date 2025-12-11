Kežmarok postaví nízkokapacitné zariadenie pre seniorov, poslanci dofinancovanie projektu neschválili

Mesto Kežmarok sa púšťa do výstavby nízkokapacitného zariadenia pre seniorov komunitného typu. Začiatok projektu ohlásil na sociálnej sieti primátor mesta Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý v stredu podpísal zmluvu k výstavbe. Ako vysvetlil, pôjde o zariadenie pre dvanásť ľudí v piatom a šiestom stupni odkázanosti, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Na stavbu pôjde podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri takmer 1,5 milióna eur vrátane DPH. Samospráva ide stavať aj napriek tomu, že mestskí poslanci neschválili dofinancovanie projektu.
Poschodová budova s dvoma nadzemnými podlažiami a výťahom má vyrásť na ulici Sihoť. Nachádzať sa bude v blízkosti Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. Ferenčák uviedol, že mesto splnilo všetky formálne náležitosti a môže sa pustiť do výstavby. „Splnili sme všetko, čo je potrebné, a pevne verím, že nielen stihneme termíny, ale že na jeseň tam už budú aj prví klienti a postaráme sa o nich tak, ako sa v každej slušnej a dobrej spoločnosti patrí,“ poznamenal.
Privysoký náklad na jedno lôžko
Primátor mesta na sociálnej sieti zároveň priznal, že mesto ide realizovať projekt aj napriek nesúhlasu niektorých mestských poslancov, ktorí „chceli zabrániť, aby takéto zariadenie stálo“. Nesúhlasné stanovisko s výstavbou už desiati poslanci opozičného klubu prezentovali niekoľkokrát počas viacerých zasadnutí mestského zastupiteľstva v uplynulých mesiacoch.
Neschválili ani jeho dofinancovanie vo výške 150-tisíc eur. Nepozdáva sa im napríklad privysoký náklad na jedno lôžko, ktoré predstavuje 160-tisíc eur. „Je pre nás nepochopiteľné, ako môže štatutár mesta podpísať zmluvu o dielo bez finančného krytia,“ reagoval v mene opozičných poslancov pre SITA Tomáš Šimoňák (KDH).
Mesto Kežmarok získalo z eurofondov dotáciu vo výške viac ako 1,3 milióna eur, ktorá už podľa primátora bola poukázaná aj na účet samosprávy. Stavebné práce ešte potrebuje dofinancovať. Ferenčák už počas uplynulých zasadnutí mestského zastupiteľstva upozornil, že neschválením dofinancovania výstavby mestu prepadne dotácia. Niektorí poslanci však počas zasadnutia 21. novembra tohto roka zamietli doplnenie tejto položky do rozpočtu pre tento rok.
Odkázaní seniori ako rukojemníci
Zároveň zahlasovali za pozmeňujúci návrh poslanca Michala Gáborčíka (KDH) k budúcoročnému rozpočtu. Súčasťou neho bolo aj vypustenie tohto projektu, s čím súhlasilo deväť zo šestnástich prítomných poslancov. Primátor na tento návrh reagoval slovami, že predkladateľ si berie za rukojemníkov seniorov v piatom a šiestom stupni odkázanosti, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Ešte počas zasadnutia uviedol, že ak posúdi, že zmena rozpočtu je nevykonateľná, uznesenie nepodpíše.
Súčasťou stavby má byť podľa sprievodnej správy k projektu aj asanácia existujúceho polyfunkčného objektu, na mieste ktorého bude následne stáť novostavba zariadenia. Zastavaná plocha bude predstavovať viac ako 270 metrov štvorcových. Pred budovou pri miestnej komunikácii je plánované parkovanie. Na prvom nadzemnom podlaží bude podľa dokumentácie ubytovaných šesť prijímateľov, na druhom ďalších šesť. Projekt počíta okrem iného aj s oddychovou a pracovnou časťou, zázemím a sociálnymi zariadeniami pre zamestnancov, vyšetrovňou, šatňou i kotolňou. Z izieb budú mať prijímatelia priamy bezbariérový vstup na terasu.