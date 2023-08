Kentoš pozval do „dvadsaťjednotky“ až desať nováčikov, mladí Slováci vyzvú v septembri Čechov aj Dánov

Až desať nováčikov pozval tréner slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov Jaroslav Kentoš na septembrové prípravné medzištátne stretnutia proti rovesníkom z Česka a Dánska. V nominácii figuruje spolu 23 hráčov – traja brankári, ôsmi obrancovia, šiesti stredopoliari a šiesti útočníci.

Účasť na šampionáte istá

Mladí Slováci v septembri absolvujú dve stretnutia vonku – vo štvrtok 7. septembra nastúpia v Uherskom Hradišti proti domácim Čechom a o štyri dni neskôr vo Vejle proti Dánom. Mladí Slovenskí futbalisti sa môžu nerušene pripravovať na kontinentálny šampionát, ktorý v roku 2025 bude hostiť Slovensko a ako domáci tím majú účasť na šampionáte istú.

Premiéra v „dvasaťjednotke“ čaká na Adama Hrdinu, Samuela Kopáska, Samuela Bagína, Nicolasa Šikulu, Dominika Hollého, Maria Sauera, Artura Gajdoša, Alexa Laczu, Lea Sauera a Nina Marcelliho. V aktuálnom kalendárnom roku bude prvýkrát pri výbere do 21 rokov aj Sebastian Kóša.

Vo fáze skúšania

„Dostali sme sa do druhej fázy našej prípravy na domáci šampionát. Počas zrazov v marci a v júni bolo niekoľko hráčov k dispozícii pre reprezentácie do 19 a 20 rokov, teraz sú už k dispozícii pre našu reprezentáciu,“ informoval tréner Jaroslav Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). V tomto roku mal hlavný kouč k dispozícii už 36 hráčov.

„Stále sme vo fáze skúšania, preto sme nominovali ďalších chalanov. Os tímu sa pomaly tvorí, zároveň však chceme dať šancu aj novým hráčom. Verím, že nikto, kto sa nedostal do tejto nominácie, nestratí motiváciu. Príprava na ME bude dlhá a každý z hráčov bude mať šancu, aby bol v tíme. Záležať bude najmä na ich výkonnosti kluboch,“ pokračoval kormidelník tímu SR „21„. Pre zranenia nemá Kentoš k dispozícii Timoteja Jambora, Alexandra Seleckého a Martina Šviderského.

Očakávajú ich výborné previerky

V kalendárnom roku 2023 slovenská futbalová dvadsaťjednotka v marci remizovala so Slovincami 0:0, Bulharov aj výber Severného Macedónska zdolala 1:0, v júni podľahla Maďarom 0:1 a remizovala s Rakúšanmi 1:1.

„Tak ako Maďarsko a Rakúsko mali vyššiu kvalitu od marcových súperov, tak teraz sa budeme konfrontovať opäť s vyššou kvalitou. Česko sa kvalifikovalo na predošlé dva šampionáty tejto vekovej kategórie a v ich nominácii je niekoľko hráčov, ktorí hrali na Eure v Gruzínsku a Rumunsku. Dáni sa prebojovali na šampionát v roku 2021 a v ceste na tohtoročné majstrovstvá Európy skončili v baráži, rovnako ako my. Budú to súperi, ktorí patria do širšej špičky reprezentácii do 21 rokov a pre nás to budú výborné previerky,“ dodal Kentoš.

Jeho zverenci sa v domácom prostredí predstavia o mesiac, v Košiciach presne 13. októbra privítajú Poliakov.