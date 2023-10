Keby neboli dohodnutí už dávnejšie, fazuľovica by sa cez víkend nevarila (komentár)

Agentúra SITA už minulý štvrtok priniesla overené informácie, že nám budú vládnuť strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS. O deň neskôr agentúra už písala, ako si traja budúci „náčelníci“ rozdelili válovy. Všetko sa potvrdilo o necelý týždeň neskôr.

Málokto nám vtedy veril. Neverili nám aj vďaka zahmlievaniu vládnych politikov. Či vďaka nádeji na vznik štvorkoalície na čele s liberálmi, ktorá zasvietila najmä po verejne oznámenej štedrej ponuke od Progresívneho Slovenska pre Hlas-SD.

Stačilo si však spočítať jasné premenné a aj bez kuloárnych informácií by nikomu nič iné nevyšlo ako koalícia Smer, Hlas a SNS. Všetko ešte podčiarklo vyhlásenie budúceho šéfa parlamentu, ktorý išiel k rodičom variť kotlíkovú fazuľovicu.

Bez dohody a istoty, už dnes známej koalície, by len tak Peter Pellegrini cez víkend akurát tak vypil milión káv pri ďalších rokovaniach a neusmieval sa na sociálnych sieťach pri kotlíku.

Najviac naštvané môže byť Progresívne Slovensko. Neveriac informáciám o dohode na novej koalícii sa išli progresívci „pretrhnúť“ od toho, čo všetko ponúknuť Hlasu, len aby išiel do vlády s nimi a nie so Smerom.

Liberáli z SaS im pritom krásne sekundovali. A to sa už len čakalo na ich vyjadrenia a kroky, ktoré by mohli byť využité vo výhovorkách šéfa Hlasu, prečo nemôže vzniknúť vládna koalícia so stranami PS, KDH a SaS. Bolo by vtipné sledovať „Pelleho“ ako sa cez víkend pri varení fazuľovice uškŕňa nad ponukami novej parlamentnej opozície.

Uvidíme, či sa bude predseda Hlasu uškŕňať aj na konci volebného obdobia. Hovorí sa, že Smer-SD ich s prehľadom „zožiere“ už na raňajky. Nechajme sa prekvapiť, jedno je však isté. Hlas-SD stratí minimálne tých voličov, ktorí verili, že „Pelle“ a jeho jedenástka využije jedinečnú príležitosť vyhraniť sa a odtrhnúť od Smeru, ale hlavne voči Robertovi Ficovi. Druhú šancu už mať zrejme nebudú.