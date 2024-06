KDH stojí za odvolanou vicežupankou Holečkovou, hovorí o politickej hre Becíka

Odvolanie Martiny Holečkovej (KDH) z postu podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) považuje Kresťanskodemokratické hnutie za mocenský politický krok župana Branislava Becíka (Hlas-SD), a za Holečkovou stojí.

Zároveň sa dôrazne ohradzuje voči klamstvám predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Becíka o komunikácii medzi ním a poslaneckým klubom KDH na úrovni Národnej rady SR. Uviedlo to hnutie vo svojom stanovisku.

KDH hovorí o politickej hre

„Odvolanie Martiny Holečkovej z postu podpredsedníčky NSK považujeme za politickú hru zo strany Becíka. Poslanecký klub KDH v Národnej rade SR sa žiadnym spôsobom nezapojil do regionálnej politiky v Nitrianskom kraji, ako sa to predseda NSK snažil prezentovať vo svojich vyjadreniach,“ tvrdí KDH.

Z postu podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja odvolali Holečkovú krajskí poslanci v pondelok 24. júna. Dôvodom bola nespokojnosť s výkonom jej práce.

„Neťahám do komunálnej politiky tú vrcholovú, ale nedalo mi a spýtal som sa klubu pani Holečkovej v Národnej rade SR, čo by na takúto zmenu povedali. A oni neapelovali na to, aby bola súčasťou vedenia NSK,“ povedal Becík, ktorý podľa svojich slov nebol spokojný s prácou Holečkovej.

Viacerí pred hlasovaním odišli

Hovorí, že potreboval človeka, ktorý ho dokáže zastúpiť a na Holečkovú sa nemohol spoľahnúť. Viacerí poslanci pravicového klubu vnímajú odvolanie podpredsedníčky Holečkovej ako akt pomsty a pred hlasovaním o jej odvolaní opustili sálu zastupiteľstva.

V pléne však zostal dostatočný počet poslancov na to, aby zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a podpredsedníčka bola zo svojho postu odvolaná.

Martina Holečková bola podpredsedníčkou Nitrianskeho samosprávneho kraja od marca 2023. V parlamentných voľbách v septembri 2023 bola zvolená za KDH do Národnej rady SR. Do polovice júna bola aj predsedníčkou poslaneckého klubu KDH v Národnej rade SR.