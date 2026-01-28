Andreas Žampa dosiahol v Schladmingu najlepší výsledok sezóny. Je to povzbudenie pred ZOH, vraví

Dvadsiate štvrté miesto slovenského alpského lyžiara Andreasa Žampu z obrovského slalomu v rakúskom Schladmingu má viacerých pozitívnych výstupov.
Dosiahol ho s vysokým číslom 47, čo znamená, že predstihol takmer polovicu pretekárov štartujúcich v 1. kole pred ním. Rovnako je potešiteľné, že najlepší výsledok prišiel necelé tri týždne pred olympijským obrovským slalomom v Bormiu, kde bude Andreas Žampa jediný slovenský mužský zástupca.
V olympijskej nominácii ZSL nechýba Petra Vlhová ani skokanskí súrodenci Kapustíkovci
„Som vďačný za ďalšie body do Svetového pohára. Zároveň je to pre mňa povzbudenie pred zimnými olympijskými hrami,“ zhodnotil Andreas Žampa vo videu Zväzu slovenského lyžovania.
Adam Žampa nedokončil
Kým najstarší Adam na legendárnom Planai svoju jazdu v 1. kole nedokončil, prostredný z bratov Žampovcov Andreas podal solídny výkon a aj napriek jednej chybe v cieli zaostal za najrýchlejším reprezentantom Brazílie Lucasom Pinheirom Braathenom o necelé tri sekundy.
Andreasa Žampu mrzí 19 stotín, ktoré mu chýbali na body v Beaver Creeku
Ľadová trať
Práve Žampa spoločne s Francúzom Alexisom Pinturaultom boli poslední dvaja pretekári, ktorí si vybojovali účasť v tridsiatke najlepších v 2. kole. Švajčiarovi Fadrimu Janutinovi chýbalo 10 stotín sekundy.
„Trať bola extrémne ľadová, čo dalo príležitosť aj pretekárom s vyššími číslami sa kvalifikovať do druhého kola,“ uviedol Andreas Žampa.
Sedem bodov
V druhom kole 32-ročný Tatranec predstihol troch pretekárov, ďalší dvaja svoje jazdy nedokončili a najlepší Slovák sa posunul na konečnú 24. priečku, čím si pripísal 7 bodov do hodnotenia obrovského slalomu vo Svetovom pohári. V aktuálnej sezóne sa dostal na 10 bodov a 42. miesto. keďže v jej úvode skončil na 28. priečke v rakúskom Söldene.
„Som vďačný za každý jeden bod. V najbližších dňoch sa chcem pripraviť čo najlepšie na olympiádu, aby som výsledok zo Schladmingu ešte vylepšil,“ dodal Andreas Žampa.
Švajčiarsky triumf
Prvé z dvoch večerných pretekov v známom rakúskom stredisku (v stredu je v Schladmingu ešte slalom) sa stali korisťou Švajčiara Loica Meillarda.
Prvé víťazstvo po takmer dvoch rokoch. Schwarz ovládol obrovský slalom, Odermatt bol až šiesty - VIDEO
Druhý skončil s odstupom 73 stotín sekundy brazílsky reprezentant nórskeho pôvodu Lucas Pinheiro Braathen a tretí bol prekvapujúco Francúz Alban Elezi Cannaferina (+0,90), pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére vo Svetovom pohári.
Shiffrinová má 9 malých glóbusov v slalome, ale aj pocit, že stále vyletí z trate
Odermatt mimo pódia
Až na štvrtú priečku bol vytlačený suverén obrovského slalomu aj celej mužskej zjazdárskej sezóny Švajčiar Marco Odermatt.
„Tlačil som do toho, čo to dalo. Šiel som naplno a aj napriek chybe sa to vyplatilo. Boli to dobré preteky,“ uviedol víťazný Meillard na webe fis-ski.com. Po šiestom víťazstve v obrovskom slalome v kariére a druhom v aktuálnej sezóne ešte dodal:
„Bol to čistý ľad, ale ja som na tomto klzkom povrchu veľmi rýchly. Kto vie lyžovať na ľade, mal v týchto pretekoch veľkú výhodu. Je to záťaž na telo aj hlavu, ale ak to vyjde, je to paráda.“