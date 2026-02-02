Slovenskí športovci postupne prichádzajú do olympijských dedín. Kto bol prvý a ako to tam vyzerá? - FOTO

Už od piatka prichádzajú slovenskí športovci do olympijských dedín v severnom Taliansku. Ich cieľom bolo v prvom rade zoznámenie sa s prostredím a najmä príprava na mimoriadne náročné súťaže pod piatimi kruhmi.
Ako referuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), už v piatok sa v Anterselve ubytovali biatlonistky Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová. „V dedine v Livigne sa zasa ubytovala skikrosárka Nikola Fričová. Do dediny v Cortine d’Ampezzo zasa dorazila v nedeľu večer prvá časť sánkarského tímu,“ uvádza výbor.
Do olympijskej dediny v Miláne sa už v piatok nasťahovali prví športovci
V zasneženej Cortine sa slovenská výprava rozložila v piatich unimobunkách, v ktorých je 10 izieb. Oproti Slovákom sú v uličke Česi.
Do olympijskej dediny v Miláne pricestujú prví slovenskí športovci v utorok, konkrétne pôjde o hokejovú reprezentáciu. Slováci tam budú obývať prvé dve poschodia bloku F. Vrchné poschodia budovy obsadili domáci Taliani, okrem nich v tejto časti bývajú aj Rakúšania a Mexičania.
Výhodou je, že slovenskí športovci to budú mať blízko do jedálne aj k vstupnému areálu. Milánska olympijská dedina sa po ZOH a ZPH zmení na vysokoškolské internáty.
„Ubytovanie v milánskej dedine, ktorá sa nachádza v štvrti Porta Roma pri bývalom železničnom prekladisku, je pohodlné, ale veľmi skromné. Športovci majú k dispozícii jedno a dvojposteľové izby, v ktorých chýba stôl i stoličky,“ informuje SOŠV, podľa ktorého sa dedina rozkladá na ploche 60-tisíc metrov štvorcových.
Má celkovo 8 budov, kapacitu približne 1400 postelí a poskytuje aj zázemie na tréning. Svojou polohou by mala zaručiť, že presuny na športoviská budú bezproblémové.