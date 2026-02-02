Slovenskí športovci postupne prichádzajú do olympijských dedín. Kto bol prvý a ako to tam vyzerá? - FOTO

V Miláne to budú mať Slováci blízko do jedálne aj k vstupnému areálu. Milánska olympijská dedina sa po ZOH a ZPH zmení na vysokoškolské internáty.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZOH 2026
Pohľad z ulice na budovu, v ktorej bývajú slovenskí olympionici v Miláne počas ZOH 2026. Foto: SOŠV/Peter Pašuth
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

Už od piatka prichádzajú slovenskí športovci do olympijských dedín v severnom Taliansku. Ich cieľom bolo v prvom rade zoznámenie sa s prostredím a najmä príprava na mimoriadne náročné súťaže pod piatimi kruhmi.

Ako referuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), už v piatok sa v Anterselve ubytovali biatlonistky Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová. „V dedine v Livigne sa zasa ubytovala skikrosárka Nikola Fričová. Do dediny v Cortine d’Ampezzo zasa dorazila v nedeľu večer prvá časť sánkarského tímu,“ uvádza výbor.

V zasneženej Cortine sa slovenská výprava rozložila v piatich unimobunkách, v ktorých je 10 izieb. Oproti Slovákom sú v uličke Česi.

ZOH 2026
Dvojposteľová izba v olympijskej dedine v Miláne počas ZOH 2026. Foto: SOŠV/Peter Pašuth

Do olympijskej dediny v Miláne pricestujú prví slovenskí športovci v utorok, konkrétne pôjde o hokejovú reprezentáciu. Slováci tam budú obývať prvé dve poschodia bloku F. Vrchné poschodia budovy obsadili domáci Taliani, okrem nich v tejto časti bývajú aj Rakúšania a Mexičania.

Výhodou je, že slovenskí športovci to budú mať blízko do jedálne aj k vstupnému areálu. Milánska olympijská dedina sa po ZOH a ZPH zmení na vysokoškolské internáty.

„Ubytovanie v milánskej dedine, ktorá sa nachádza v štvrti Porta Roma pri bývalom železničnom prekladisku, je pohodlné, ale veľmi skromné. Športovci majú k dispozícii jedno a dvojposteľové izby, v ktorých chýba stôl i stoličky,“ informuje SOŠV, podľa ktorého sa dedina rozkladá na ploche 60-tisíc metrov štvorcových.

ZOH 2026
Jednoposteľová izba v Olympijskej dedine v Miláne počas ZOH 2026. Foto: SOŠV/Peter Pašuth

Má celkovo 8 budov, kapacitu približne 1400 postelí a poskytuje aj zázemie na tréning. Svojou polohou by mala zaručiť, že presuny na športoviská budú bezproblémové.

Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výborSOŠV Slovenský olympijský a športový výbor
Okruhy tém: ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk