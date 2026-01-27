Dvaja Taliani si zopakovali beh s pochodňou do Cortiny po 70 rokoch. Teraz už ako starci

Pochodeň s olympijským ohňom dorazila do jedného z dvoch hlavných dejísk blížiacich sa zimných olympijských hier v Taliansku – Cortiny d´Ampezzo.
Stalo sa tak v pondelok 26. januára, týždeň a pol pred oficiálnym začiatkom ZOH 2026.
Zároveň presne 70 rokov od chvíle, keď olympijský oheň zapálili v tejto dedine so 6000 obyvateľmi v Dolomitoch po prvý raz. Cortina hostila najväčší zimný sviatok športovcov už v roku 1956.
Už ako starci
„V San Vito di Cadore sa odohral ikonický bozk medzi dvoma výnimočnými nosičmi pochodne. Osemdesiatosemročný Dario Pivirotto a ešte o 5 rokov starší Bruno Colli mali tú česť hrať rovnakú úlohu aj na zimných olympijských hrách v roku 1956 a symbolizujú most medzi minulosťou a súčasnosťou talianskej olympijskej histórie. Celkovo sa na cestách v Cortine a jej okolí vystriedalo 66 bežcov s pochodňou, priamo do cieľa ulicami Cortiny sa s ohňom vystriedalo 15 ľudí,“ napísal špecializovaný web olympics.com.
O pár dní aj Miláno
V druhom dejisku ZOH 2026 Miláne sa pochodeň očakáva 5. februára, deň pred oficiálnym začiatkom. Na svojej ceste je olympijský oheň od novembra 2025. Po štarte v starovekom meste Olympia na Peloponézskom polostrove pochodeň precestovala Grécko a od decembra putuje po Taliansku.
Z 820 na 3500
Na zimných olympijských hrách v roku 1956 (prvých, ktoré sa konali v Taliansku) sa zúčastnilo približne 820 športovcov. Tentoraz ich bude zrejme viac ako 3500. Hry potrvajú do 22. februára. Súťaže sa budú konať nielen v Miláne a Cortine, ale aj na viacerých miestach na severe krajiny. Záverečný ceremoniál sa uskutoční v Aréne vo Verone.